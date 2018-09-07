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Лоевчане! Выскажите свое мнение о детской педофилии

08.09.2018 — Новости Общества | Лоевский край  
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Лоевчане! Выскажите свое мнение о детской педофилииВ декабре 2017 года на официальном сайте Министерства внутренних дел был запущен опрос. Его целью было выяснить, насколько население информировано о преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и мерах по борьбе с этими злодеяниями. Результаты показали, что граждане поддерживают выдвигаемые ведомством инициативы по совершенствованию национального законодательства в данной сфере.

С учетом большого количества выявленных в этом году преступлений против половой неприкосновенности детей и проведением стражами порядка усиленной профилактической работы в этом направлении, МВД дает старт второму опросу (http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=19071) общественного мнения. Для выработки более конкретизированных предложений по изменению правовых норм республики, а также дальнейшего изучения взгляда граждан на указанную проблему, нынешняя анкета расширена и скорректирована.

Беларусь добилась значительных результатов в сфере противодействия торговле людьми и педофилии. Чтобы оперативно реагировать на возникновение новых вызовов и бороться с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних максимально эффективно, в МВД разрабатывается «дорожная карта» по противодействию педофилии, где четко прописаны функции всех заинтересованных сторон – государственных органов, общественных и неправительственных организаций. Сам документ касается нескольких аспектов: профилактика, предупреждение, реабилитация потерпевших, реинтеграция в общество, информационная кампания.

Республика стремится совершенствовать национальное законодательство, а также перенимать успешный международный опыт. К слову, в нормативных правовых актах более чем ста стран мира закреплено наказание за так называемые груминговые преступления – склонение несовершеннолетних к сексуальным отношениям. Появляются и новые угрозы для детей в интернете со стороны педофилов: секстинг и сексчаты, сексуальное вымогательство, шантаж, виртуальные игры.

Нужны ли белорусскому законодательству поправки, позволяющие наказывать педофила не только за совершенное насилие над ребенком, но и на стадии приготовления к нему: виртуального контакта, общения, встречи? Много ли люди знают о проблеме педофилии в целом? Ждем ответов на эти и другие вопросы. Нам важно мнение каждого неравнодушного гражданина.

По сообщению официального сайта Министерства внутренних дел Республики Беларусь (фото – Елена Бегунова) Источник: http://pravo.by

 
 
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В декабре 2017 года на официальном сайте Министерства внутренних дел был запущен опрос. Его целью было выяснить, насколько население информировано о преступлениях...
 
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