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Жизнь хоккейных юниоров, выживание в коммуналке, переезд Ждановичей и арбузы - все за вчера

08.09.2018 09:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Любимый город, с праздником! Чем займетесь в эти выходные: пойдете на гуляния в честь Дня города, займетесь генеральной уборкой (вот например, в общежитие БНТУ, где была плесень и прогнивший пол, красоту навели) или отправитесь на рынок за покупками (между прочим, часть рынка в Ждановичах ожидает переезд, земли рынка «Лебяжий» были проданы на аукционе под жилую застройку)? А лучше отправляйтесь на природу, ведь синоптики обещали летнюю погоду.

ВАЖНОЕ

Производитель «Эупенты» рассказал, где кроме Беларуси прививают вакциной и как она зарегистрирована. Представитель производителя уверяет, и что за все время использования вакцины на нее не было побочных реакций. Мы получили комментарии и от других производителей.

В Беларуси выросло число ИП. Больше всего предпринимателей по-прежнему работает в Минске, меньше всего — в Витебской области. Выросли и суммы налогов, которые они перечисляют в бюджет.

В Минске появился новый каршеринговый сервис. Они предлагают скоростную Maserati (правда, пока не решили, кто и на каких условиях сможет взять ее в аренду), Geely Emgrand 7 (на ней можно прокатиться, не волнуйтесь), новые VW Polo улучшенной комплектации — всего 55 авто. На открытии была еще и Ferrari, но тут совсем без вариантов.


Суд по делу гендиректора «ДорОрса» подходит к концу: прокурор запросила больше трех лет колонии. Напомним, по данным следствия, директор и главный инженер «ДорОрса» за счет предприятия по предварительному сговору ремонтировали свои машины и машины близких.

Лукашенко освободил Александра Субботина от должности помощника президента. Его сватали на место Сидорского. Также официально освобожден от должности председателя Госкомитета по стандартизации Виктор Назаренко. Причины отставок — переход на другую работу.

В Минэнерго пояснили, какие изменения и для кого внесли в порядок оплаты услуг за электричество и газ. Кстати, появилась новая группа потребителей услуг электроснабжения.

Минское «Динамо» уступило в гостях нижнекамскому «Нефтехимику». А Марадона будет совмещать работу в Беларуси и в Мексике — и вот, что говорят об этом в брестском клубе. И о культурной жизни страны пару слов: режиссер Михаил Панджавидзе прокомментировал перенос премьеры оперы «Саломея». По его мнению, это большая кулуарная игра.

ПОПУЛЯРНОЕ

Поразительная история о жизни в минской коммуналке (поражает и то, что такое явление все еще существует). На улице Пуховичской есть два дома, построенные в 50-х годах прошлого века. В домах нет горячей воды, текут трубы, плесень. Люди моются на работе и у знакомых, ставят биотуалет в комнате.


За разводом и разделом имущества юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко пристально следят СМИ. На днях состоялся суд. Представитель Степаненко рассказала, что Петросян предлагал супруге забрать собственный дом-музей, составляющий почти 50% всего имущества, но та отказалась.

Наши читатели самые активные и смелые. Минчанка Мария бросила себе вызов и месяц проходила по 10 тысяч шагов в день. Смотрите, каких результатов она добилась.

Николай Лукашенко с одноклассниками привез урожай с подворья президента в дом-интернат. Жители дома-интерната поблагодарили ребят, а также их педагогов и президента страны. Николай обещал передать их слова.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Самые талантливые хоккейные юниоры со всей Беларуси живут и тренируются в Раубичах, а учатся в одной школе с Колей Лукашенко. Посмотрите, как выглядит тренировочный день перспективных хоккеистов до 18 лет.

Юные футболисты трогательно обратились к сборной. «Нам нужен пример», — говорят эти малыши. Надеемся, обращение дойдет до адресата.

Тайна трех крестов и «могила русских» под Барановичами. Наш репортаж из очередной экспедиции, посвященной Первой мировой войне. Сегодня места кровопролитных боев заросли травой, болота обмелели, но смерть в виде снарядов и мин остается по-прежнему рядом.

Здание бывшей Минской областной детской больницы на Бровки, 5 может лишиться статуса историко-культурной ценности? Судьбу здания не могут решить вот уже 14 лет. В «Таварыстве аховы помнікаў» считают, что здание без статуса будет проще снести. Чтобы спасти исторический объект, организация написала заявление в генпрокуратуру.


Все новости пятницы, 7 сентября

Желаем вам приятных выходных и дарим небольшое развлечение — тест. Проверьте, умеете ли вы определять возраст человека по фотографии.

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Теги: Минск
 
 
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Любимый город, с праздником! Чем займетесь в эти выходные: пойдете на гуляния в честь Дня города, займетесь генеральной уборкой (вот например, в общежитие БНТУ, где...
 
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