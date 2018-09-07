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Католики празднуют Рождество Пресвятой Богородицы

08.09.2018 09:23 — Новости Общества | БелТА  
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8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Католики сегодня празднуют Рождество Пресвятой Богородицы.

Первые упоминания о праздновании Рождества Богородицы относятся ко второй половине V века. Примерно в это же время праздник был включен в церковный календарь.

В Новом Завете содержится крайне мало сведений о жизни Богородицы. Известно, что родителями Девы Марии были благочестивые Иоаким, происходивший из рода царя Давида, и Анна - из рода первосвященников. Иоаким и Анна дожили до преклонного возраста, однако детей у них не было. Не теряя надежду на милость Божью, они усердно молились, прося Господа даровать им ребенка. Их мольбы были услышаны - ангел возвестил Иоакиму и Анне о скором рождении у них дочери Марии.

Празднуя Рождество Богородицы, христиане подчеркивают, насколько важная роль отведена Деве Марии в осуществлении божественного плана спасения человечества.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Католики сегодня празднуют Рождество Пресвятой Богородицы. Первые упоминания о праздновании Рождества Богородицы относятся ко...
 
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