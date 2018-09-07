Месяц в цифрах

В Глусском районе в августе 2018 года зарегистрировано:

новорожденных — 8 (4 мальчика, 4 девочки);

браков — 10;

разводов — 1;

установлений отцовства — 3;

смертей — 17;

выездов РОЧС:

на тушение мусора — 3,

на оказание помощи населению — 9,

на оказание помощи организациям — 7,

на оказание помощи соседним районам — 4,

на ложное срабатывание сигнализации «Молния» — 8,

ложных вызовов — 2;

выездов «скорой помощи» — 264,

из них: связанных с употреблением алкоголя — 8,

необоснованных — 7;

административных правонарушений — 131;

преступлений: совершено — 11,

раскрыто — 8,

возбуждено уголовных дел — 11.

Задержано водителей в состоянии алкогольного опьянения — 2,

лишено водительских прав — 2.

На 01.09.2018 на учете в службе занятости состоял 31 человек (Глуск — 18, село — 13), имелось 132 вакансии (98 в Глуске и 34 на селе), из них по рабочим профессиям — 84.