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Месяц в цифрах
08.09.2018 — Новости Общества | Радзiма
В Глусском районе в августе 2018 года зарегистрировано:
новорожденных — 8 (4 мальчика, 4 девочки);
браков — 10;
разводов — 1;
установлений отцовства — 3;
смертей — 17;
выездов РОЧС:
на тушение мусора — 3,
на оказание помощи населению — 9,
на оказание помощи организациям — 7,
на оказание помощи соседним районам — 4,
на ложное срабатывание сигнализации «Молния» — 8,
ложных вызовов — 2;
выездов «скорой помощи» — 264,
из них: связанных с употреблением алкоголя — 8,
необоснованных — 7;
административных правонарушений — 131;
преступлений: совершено — 11,
раскрыто — 8,
возбуждено уголовных дел — 11.
Задержано водителей в состоянии алкогольного опьянения — 2,
лишено водительских прав — 2.
На 01.09.2018 на учете в службе занятости состоял 31 человек (Глуск — 18, село — 13), имелось 132 вакансии (98 в Глуске и 34 на селе), из них по рабочим профессиям — 84.
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В Глусском районе в августе 2018 года зарегистрировано: новорожденных — 8 (4 мальчика, 4 девочки); браков — 10; разводов — 1; установлений отцовства — 3; смертей — 17;...
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