Месяц в цифрах

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08.09.2018 — Новости Общества | Радзiма  
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 В Глусском районе в августе 2018 года зарегистрировано:

новорожденных — 8 (4 мальчика, 4 девочки);

браков  — 10;

разводов — 1;

установлений отцовства — 3;

смертей — 17;

выездов РОЧС:

на тушение мусора — 3,

на оказание помощи населению — 9,

на оказание помощи организациям — 7,

на оказание помощи соседним районам — 4,

на ложное срабатывание сигнализации «Молния» — 8,

ложных вызовов — 2;

выездов «скорой помощи» — 264,

из них: связанных с употреблением алкоголя — 8,

необоснованных — 7;

административных правонарушений — 131;

преступлений: совершено — 11,

раскрыто —  8,

возбуждено уголовных дел — 11.

Задержано водителей в состоянии алкогольного опьянения — 2,

лишено водительских прав — 2.

На 01.09.2018  на учете в службе занятости состоял  31 человек (Глуск — 18, село — 13), имелось 132 вакансии (98 в Глуске и 34 на селе), из них по рабочим профессиям — 84.

 
 
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 В Глусском районе в августе 2018 года зарегистрировано: новорожденных — 8 (4 мальчика, 4 девочки); браков  — 10; разводов — 1; установлений отцовства — 3; смертей — 17;...
 
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