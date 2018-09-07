Что лоевчанам делать с неиспользованными чеками «Имущество»

Чековая приватизация, которая длится более 20 лет, подходит к завершению. Срок действия чеков «Имущество» определен до 30 июня 2019 года и, скорее всего, больше продлеваться не будет. После этой даты нереализованные ценные бумаги по законодательству подлежат компенсации государством по номинальной стоимости 44 копейки.

Акции, предназначенные для обмена, как правило, распределяются между учреждениями ОАО «АСБ Беларусбанк» следующим образом:

пакет акций объемом до 100 тысяч ИПЧ «Имущество» обменивается в городе или районе по месту расположения открытого акционерного общества;

пакет акций объемом свыше 100 тысяч до 200 тысяч ИПЧ «Имущество» обменивается в пределах области, г. Минска по месту нахождения открытого акционерного общества;

пакет акций объемом свыше 200 тысяч ИПЧ «Имущество» обменивается по всей Республике Беларусь.

Обмен акций на ИПЧ «Имущество» производится в любом подразделении ОАО «АСБ Беларусбанк» выполняющем данную операцию согласно списку приватизируемых предприятий, акции которых обмениваются на ИПЧ «Имущество» в подразделении ОАО «АСБ Беларусбанк», в котором открыт специальный (чековый) счет физического лица. Для выполнения операции по обмену акций приватизируемых предприятий на ИПЧ «Имущество» физическое лицо предъявляет паспорт гражданина Республики Беларусь и сертификат ИПЧ «Имущество».

В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь обмену на акции подлежат ИПЧ «Имущество»:

начисленные покупателю в соответствии со статьей 7 Закона Республики Беларусь «Об именных приватизационных чеках Республики Беларусь» (квота на имущество государственных предприятий) и полученные по наследству;

начисленные покупателю в качестве квоты на имущество государственных предприятий и использованные им в соответствии со статьей 11 Закона Республики Беларусь «Об именных приватизационных чеках Республики Беларусь», а затем возвращенные в том же количестве на его специальный (чековый) счет по причине несостоявшихся сделок, расторжения договоров, ликвидации субъектов предпринимательской деятельности;

переоформленные покупателю от близких родственников (родителей, детей, супругов, родных братьев и сестер, внуков, бабушек, дедушек, свекрови, свекра, тестя и тещи), которым они были начислены в качестве личной имущественной квоты, но в сумме не более 250 ИПЧ «Имущество» в течение всего периода безвозмездной приватизации. Обмен в этом случае производится по заявлению покупателя с указанием в нем, от кого получены ИПЧ «Имущество», без предоставления документов, подтверждающих родственные отношения. В случае сообщения покупателем в заявлении ложных сведений относительно ИПЧ «Имущество», переоформленных от перечисленных выше родственников и использованных для обмена, заключенная сделка является ничтожной в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Ни один специалист не даст гарантии, что ОАО всегда будут начислять дивиденды. Порой даже многие вполне успешные предприятия не выплачивают их, вкладывая все средства в развитие. Но всё же, лучше воспользоваться возможностью безвозмездно получить часть приватизируемого государственного имущества, чем держать чеки «Имущество» в шкафу на антресоли.

О подразделениях банка, выполняющих операции по обмену чеков, можно узнать в филиалах ОАО «АСБ Беларусбанк» или на официальном сайте. Списки приватизируемых предприятий, акции которых предлагаются для обмена на чеки «Имущество», можно посмотреть по ссылке: Список приватизируемых предприятий, акции которых предлагаются для обмена на именные приватизационные чеки «Имущество»