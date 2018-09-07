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Что лоевчанам делать с неиспользованными чеками «Имущество»
08.09.2018 — Новости Общества | Лоевский край
Чековая приватизация, которая длится более 20 лет, подходит к завершению. Срок действия чеков «Имущество» определен до 30 июня 2019 года и, скорее всего, больше продлеваться не будет. После этой даты нереализованные ценные бумаги по законодательству подлежат компенсации государством по номинальной стоимости 44 копейки.
Акции, предназначенные для обмена, как правило, распределяются между учреждениями ОАО «АСБ Беларусбанк» следующим образом:
Обмен акций на ИПЧ «Имущество» производится в любом подразделении ОАО «АСБ Беларусбанк» выполняющем данную операцию согласно списку приватизируемых предприятий, акции которых обмениваются на ИПЧ «Имущество» в подразделении ОАО «АСБ Беларусбанк», в котором открыт специальный (чековый) счет физического лица. Для выполнения операции по обмену акций приватизируемых предприятий на ИПЧ «Имущество» физическое лицо предъявляет паспорт гражданина Республики Беларусь и сертификат ИПЧ «Имущество».
В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь обмену на акции подлежат ИПЧ «Имущество»:
Ни один специалист не даст гарантии, что ОАО всегда будут начислять дивиденды. Порой даже многие вполне успешные предприятия не выплачивают их, вкладывая все средства в развитие. Но всё же, лучше воспользоваться возможностью безвозмездно получить часть приватизируемого государственного имущества, чем держать чеки «Имущество» в шкафу на антресоли.
О подразделениях банка, выполняющих операции по обмену чеков, можно узнать в филиалах ОАО «АСБ Беларусбанк» или на официальном сайте. Списки приватизируемых предприятий, акции которых предлагаются для обмена на чеки «Имущество», можно посмотреть по ссылке:
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Чековая приватизация, которая длится более 20 лет, подходит к завершению. Срок действия чеков «Имущество» определен до 30 июня 2019 года и, скорее всего, больше...
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