Рождество Пресвятой Богородицы празднуют сегодня католики



Католические верующие отмечают сегодня Рождество матери Иисуса Христа — Пресвятой Девы Марии.

Сведений о жизни Богородицы в Новом Завете крайне мало, и событие, отмечаемое сегодня, зафиксировано только в церковном предании. В нем говорится, что родителями Девы Марии были благочестивые Иоаким, из рода царя Давида, и Анна – из рода первосвященников.

Празднуя Рождество Богородицы, христиане подчеркивают, насколько важна роль Девы Марии в осуществлении божественного плана спасения человечества. Первые упоминания о праздновании Рождества Богородицы относятся ко второй половине V века. Примерно в это же время праздник был включен в церковный календарь.