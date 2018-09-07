Александр и Николай Лукашенко принимают участие в спортивном празднике в честь Дня города

Александр Лукашенко принимает участие в физкультурно-спортивном празднике, который проходит в рамках празднования Дня города. Глава государства вместе с сыном участвует в эстафете на лыжероллерах и роликовых коньках.



Фото: TUT.BY

Президент прибыл ко Дворцу спорта на лыжероллерах, сообщает корреспондент TUT.BY.

Глава государства вместе с сыном принимает участие в эстафете на лыжероллерах и роликовых коньках. В команде президента также его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт и тренер Михаил Захаров.

















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