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Александр и Николай Лукашенко принимают участие в спортивном празднике в честь Дня города
08.09.2018 11:13 — Новости Общества | Tut.by
Александр Лукашенко принимает участие в физкультурно-спортивном празднике, который проходит в рамках празднования Дня города. Глава государства вместе с сыном участвует в эстафете на лыжероллерах и роликовых коньках.
Президент прибыл ко Дворцу спорта на лыжероллерах, сообщает корреспондент TUT.BY.
Глава государства вместе с сыном принимает участие в эстафете на лыжероллерах и роликовых коньках. В команде президента также его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт и тренер Михаил Захаров.
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В команде президента также его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт и тренер Михаил Захаров.
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