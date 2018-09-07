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Лукашенко на лыжероллерах прибыл на физкультурно-спортивный праздник в рамках Дня города Минска
08.09.2018 11:31 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 8 сентября. Александр Лукашенко на лыжероллерах прибыл на физкультурно-спортивный праздник, приуроченный к Дню города Минска. Мероприятие проходит на проспекте Победителей в районе Дворца спорта.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 8 сентября. Александр Лукашенко на лыжероллерах прибыл на физкультурно-спортивный праздник, приуроченный к Дню города Минска. Мероприятие проходит на...
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