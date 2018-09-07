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До 26 градусов тепла и кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 9 сентября

08.09.2018 12:28 — Новости Общества | БелТА  
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До 26 градусов тепла и кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 9 сентября
Фото из архива

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 26 градусов тепла и кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 9 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем в отдельных районах страны ожидаются кратковременные дожди, грозы. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер будет неустойчивый умеренный.

Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля, днем - 20-26 градусов тепла.-0-

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Теги: Минск
 
 
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8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 26 градусов тепла и кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 9 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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