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До 26 градусов тепла и кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 9 сентября
08.09.2018 12:28 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 26 градусов тепла и кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 9 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем в отдельных районах страны ожидаются кратковременные дожди, грозы. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер будет неустойчивый умеренный.
Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля, днем - 20-26 градусов тепла.-0-
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8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 26 градусов тепла и кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 9 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
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