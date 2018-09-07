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Национальный Форум по управлению интернетом Belarus IGF состоится 3 октября в Минске

08.09.2018 13:35 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 8 сентября. Национальный Форум по управлению интернетом Belarus IGF пройдет в Минске 3 октября. Данная площадка для диалога между государством, бизнесом, интернет-пользователями и гражданским обществом откроется уже в третий раз.

Форумы по управлению интернетом (Internet Governance Forum) проводятся во всем мире с 2006 года под эгидой ООН. В Беларуси организатором IGF выступает компания hoster.by — провайдер облачных услуг и технический администратор национальных доменных зон .BY и .БЕЛ. В прошлом году форум собрал более 400 участников из 20 стран от Канады до Армении.

"Фокус в этом году еще больше сместится от общемировых трендов к локальным вопросам, — пообещал Сергей Повалишев, генеральный директор компании hoster.by. — На фоне IT-бума хорошо бы понять, насколько все мы готовы к его последствиям. И как сделать так, чтобы впитывали ежеминутно меняющиеся технологии не только школьники и молодые бизнесмены, но и государство и крупный бизнес".

По-прежнему вход на форум будет бесплатным для всех желающих, как и возможность предложить темы для обсуждений. Программа еще формируется, но уже точно известны секции, которые будут в повестке дня: кибербезопасность и интернет как зона нестабильности; персональные данные в Беларуси: баланс между бизнесом, безопасностью и правами человека; открытые данные: когда наконец появится этот огромный источник информации для бизнеса, государства и простых людей; юридические аспекты и региональная проблематика развития интернета на фоне ряда новых законов и законопроектов; интернет вещей.

Также появится несколько новых для белорусского IGF секций. Например: цифровые навыки и как справиться с новым неравенством; медиа и контент; общественная активность в интернете — от соседского чата до краундфандинговой платформы.

Как обещают организаторы, программа будет до последнего момента оставаться гибкой, чтобы у каждого была возможность предложить тему выступления или дискуссии.

Организаторы видят задачу IGF в том, чтобы вопросы развития и регулирования интернет-сферы свободно обсуждались во всех направлениях. Каких-то объективных препятствий здесь нет, но есть ряд трудностей.

"У бизнеса и общества много идей, у государства есть готовность слушать. Но кажется, будто в Беларуси какая-то непобедимая гравитация, и на практике все движется исключительно сверху вниз, — продолжает Сергей Повалишев. — Опыт IGF прошлых лет показывает, что Форум является уникальным инструментом для преодоления этой "гравитации". Из года в год активность бизнеса, некоммерческих организаций и гражданских инициатив сильно растет, а уровень скептицизма падает. Мы показали, что конструктивный диалог возможен, достаточно просто желания его инициировать и поддерживать".



Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 8 сентября. Национальный Форум по управлению интернетом Belarus IGF пройдет в Минске 3 октября. Данная площадка для диалога между государством, бизнесом,...
 
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