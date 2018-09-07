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В Могилеве милиция более недели разыскивает сбежавших из спецучилища троих подростков

08.09.2018 11:14 — Новости Общества | БелаПАН  
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Могилев, 8 сентября. В Могилеве трое несовершеннолетних воспитанников СПТУ № 2 закрытого типа самовольно покинули заведение 30 августа. До сих пор их точное местонахождение остается неизвестным.

Как сообщили в УВД Могилевского облисполкома, учащиеся находились на территории подросткового лагеря "Возрождение" при Могилевской епархии Мстиславского района, который самовольно покинули. После этого они выехали на территорию Смоленской области Российской Федерации. "Подростки скрываются от сотрудников органов внутренних дел и уклоняются от прохождения обучения в спецучреждении", — рассказали в УВД.

В настоящее время разыскиваются Дмитрий Толкачев 2000 года рождения, Иван Янковский и Виталий Будько, оба 2001 года рождения.

Милиция просит граждан, имеющих информацию о конкретном местонахождении беглецов, сообщить в УВД Могилевского облисполкома или в ближайший райотдел органов внутренних дел.
Владимир Лапцевич, БелаПАН.
 
Теги: Могилев
 
 
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Могилев, 8 сентября. В Могилеве трое несовершеннолетних воспитанников СПТУ № 2 закрытого типа самовольно покинули заведение 30 августа. До сих пор их точное...
 
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