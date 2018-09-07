На Кореличчине ставят шлагбаум на пути ядовитых растений-агрессоров

Золотисто-желтые соцветия на высоких стеблях приятно радуют глаз. Неприхотливый многолетник, который долго цветет и не требует особого ухода. Все эти аргументы работают исключительно в пользу золотарника канадского, который то и дело сами хозяева высаживают на приусадебных участках, в палисадниках и зачастую на кладбищах.





Однако сегодня белорусские ученые бьют тревогу: стремительными темпами по стране распространяется золотарник, который по опасности для окружающей среды можно сравнить с самым лютым инвазивным растением, встречающимся на территории Беларуси, – борщевиком. Дело в том, что там, где произрастает желтый агрессор, земля сильно уплотняется, слеживается и становиться воздухонепроницаемой. К тому же корни золотарника вырабатывают ингибиторы – ядовитые вещества, которые подавляют рост других растений. Вслед за этим исчезает большинство луговых насекомых, птиц, грызунов. Таким образом, занимая любой участок, декоративный сорняк полностью изменяет его животный и растительный мир.





Агрессивному нашествию привлекательного с виду золотарника способствует высокая всхожесть семян, которых только с одного куста образуется до 100 тысяч. А если таких кустов несколько? Тогда сорняк распространяется с неимоверной скоростью, захватывая и осваивая все новые земельные участки, приводя их в негодность. К тому же у золотарника нет растений-конкурентов, способных помочь человеку. Да и животные обходят его стороной: он несъедобен.





Грозит ли Кореличскому району оккупация золотарника, и какие способы борьбы с сорняком существуют, журналисту газеты «Полымя» рассказал начальник Кореличской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Василий Александрович Левкович.

– На территории района золотарник встречается достаточно часто. Точнее, практически каждый приусадебный участок украшают красивые желтые цветы. Сами же хозяева и впускают сорняк в свой огород. Потом семена разносятся, и появляются новые очаги его зарождения. Спросите, что делать? Во-первых, перестать украшать палисадники этими растениями. Во-вторых, скашивать золотарник везде, где он растет, – на пустырях, вдоль дорог, заборов. Лучше всего это делать до цветения и созревания семян. В противном случае растения придется сжигать. Удалить золотарник с участка поможет и перекопка земли с параллельным извлечением корневищ. Буквально на днях на хуторе Галеново Райцевского сельсовета выявлено место произрастания золотарника площадью 0,05 га, где растения будут уничтожены механическим способом.





В отличие от желтого сорняка борщевик Сосновского достаточно часто встречается на территории Кореличского района. Всего выявлено 13 мест произрастания чрезвычайно опасного растения, по уничтожению которого ведется планомерная работа. Только вблизи д. Кайшовка Циринского сельсовета борщевик освоился на территории более 2,5 га. Гигантские растения, похожие на огромные зонты, удивляют и пугают одновременно. Но стоит помнить, что сок, пыльца и даже аромат трехметрового растения наносят непоправимый вред организму человека. Поэтому знакомиться с ядовитым агрессором лучше заочно, на экране компьютера.









– По состоянию на 1 августа текущего года мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского проведены на площади 9,01 га. Основным методом борьбы с ядовитым растением является химический способ, при котором используются гербициды. Именно с помощью ядохимикатов борщевик был уничтожен на площади 8,3 га, что составляет 92,2% от площади произрастания растения. На остальных 0,71 га растения были скошены, – рассказал о проделанной работе Василий Александрович Левкович. – Для реализации мероприятий в текущем году из областного бюджета выделено 3000 рублей. В настоящее время освоено 2396 рублей. Остальные средства планируется потратить в текущем сентябре на повторную химическую обработку инвазивных растений.

Оксана ЯНУШ

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