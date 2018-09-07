Рейд журналиста газеты «Полымя» с Кореличским ДРСУ-158 по остановкам превратился в хоррор (фото)

У каждого из нас утро начинается по-разному. Кто-то предпочитает чашку свежесваренного кофе, кто-то просто стакан воды. Многие не представляют свое пробуждение без вкусного завтрака, а некоторым заряд энергии и бодрость духа дарит элементарная зарядка. Работники же Кореличского ДРСУ-158 начинают свой день не с кофе, а с уборки огромных гор мусора, оставленных кем? Правильно, жителями района.

Согласитесь, утро явно добрым не назовешь, если оно начинается с уборки. Ладно еще, если за собой. А если это уборка за всем районом?









В последние годы «мусорная» проблема стоит особо остро. Люди с огромным удовольствием приезжают к себе на дачи, наслаждаются жизнью и… загрязняют окружающую среду, а с особым рвением – автобусные остановки. И то верно: зачем звонить в ЖКХ и заключать договор на вывоз мусора (который, между прочим, стоит копейки), если можно швырнуть его на ближайшей остановке или просто на обочине? А что, и отходы выбросил, и время сэкономил. Только вот о том, правильно это или нет, видимо, не задумывается никто. А надо бы.









В Барановичском районе с этой проблемой разобрались давно. Сотрудники ДРСУ на всех остановках в черте города взяли и установили фотоловушки. Таким образом, каждый «законопослушный гражданин», который приезжал и оставлял за собой пакетик с «добром», прямиком попадал на страницу газеты. «Приятным» бонусом также становился штраф в размере до 1225 рублей. Не очень радужная перспектива, не правда ли?

Дорожники шокированы тем, как стремительно набирает обороты эта ситуация. Если раньше сотрудники ДРСУ убирали мусор с обочин дважды в месяц, то сейчас вынуждены заниматься этим каждый понедельник. А порой случается, что и несколько раз в неделю… Мало того, что дорожникам приходится наматывать около 150 лишних километров, так еще и убирать за потерявшими совесть людьми. Не знаю, можно ли считать везением «аккуратно» валяющиеся пакеты, но вот разодранные собаками – явно нет.

Совершая рейд по самым злосчастным участкам района, я ужасалась при виде этих помоек… Кажется, обычная остановка, предназначенная для посадки и высадки пассажиров. Скамеечка рядом, урна. Однако, я уверена, что урна создавалась явно не с той целью, с которой ее используют некоторые дачники. Или, может, я не права?..









Что движет этими людьми, понять сложно. Наверняка они уверены, что сотрудники ДРСУ все равно уберут (как будто это их прямая обязанность). А если взять и представить, что не уберут? В принципе, чтобы увидеть ситуацию во всей ее «красе», далеко ходить не надо. В Барановичском районе недавно было ограничено движение, так как трасса целиком была завалена горой отходов!

Было бы глупо спорить с необходимостью принятия каких-либо мер. Кореличское ДРСУ уже планирует возможность установки фотоловушек. Однако одними фотографиями «на память» нарушители не отделаются. Согласно статье 15.63 Кодекса об административных правонарушениях, за подобное деяние грозят штрафы от 5 до 50 базовых величин. Для предпринимателей данный проступок может обернуться наказанием до 200 базовых, а для юридических лиц – до 1000. Переводишь в белорусские рубли и думаешь: а может, дешевле было бы все же заключить договор с коммунальниками и выбросить мусор по назначению? Да не только дешевле, но и спокойнее. Думаю, вряд ли кто-то обрадуется увидев себя в газете под рубрикой «Нарушители»…









Однако беда не приходит одна. Совершая этот рейд, моему взору попадались не только килограммы отходов, но и результат вандализма – полуразрушенные остановки. Стены так и пестрят матерными словами… Да еще красным, да по всему периметру! Здесь опять же стоит упомянуть о ее прямом и единственном предназначении – служить местом ожидания. Неужели приятно ждать автобус со своим ребенком, при этом пытаясь сделать все возможное, чтобы его взору не попалась нецензурная брань?









На одной остановке мы увидели непристойную лексику всех цветов и размеров, на другой – отсутствие стенки, которую, видимо, долго и упорно выбивали ногами. Третья остановка встретила нас полуразваленной крышей, которую, по словам дорожников, отремонтировали всего неделю назад. Рядом с последней лежал знак, непонятно как вырванный из земли… Эх, прямо кореличские богатыри, не иначе!









Размышляя о причинах подобного рода поступков, понимаешь – человеческой невоспитанности нет границ. Согласитесь, взрослому и образованному человеку вряд ли захочется напакостить подобным образом, учитывая, что в ста метрах находится школа, где, возможно учится его ребенок. Любой здравомыслящий человек понимает, что лучше и краше от полуразрушенной остановки никому не станет. Да и людской труд разве не заслуживает уважения? А для получения адреналина и траты энергии можно найти другой способ. Например, посещать спортивный зал местной школы, где всегда открыты двери для любителей здорового и активного отдыха.

Я уверена, что на самом деле совесть есть у каждого, даже самого закоренелого хулигана. Порой мы идем на необдуманные поступки только потому, что точно так же поступил сосед или знакомый. Или же в компании под влиянием крепких напитков способны показать друзьям свою удаль. Нам кажется, что ничего от этого не будет, ведь «не я первый, не я последний». Однако начинать нужно именно с себя, ведь только так мы сделаем наш мир культурнее, чище, а главное – добрее.

Виктория КОСТЮК

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