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Как выглядят лучший двор и лучший подъезд Минска

08.09.2018 14:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Лучший двор и лучший подъезд определили в Минске накануне Дня города. Смотр-конкурс на лучшее благоустройство и санитарное содержание объектов жилищного фонда ежегодно проводит Минское городское жилищное хозяйство.

В номинации «Лучший двор» победителем признан двор дома № 18 к. 1 по улице Ташкентской (ЖКХ Заводского района).







В номинации «Лучший подъезд» победил подъезд № 5 дома № 139а по улице Богдановича (ЖКХ Советского района).





 
Теги: Минск
 
 
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Смотр-конкурс на лучшее благоустройство и санитарное содержание объектов жилищного фонда ежегодно проводит Минское городское жилищное хозяйство.
 
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