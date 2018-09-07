Оксана Лустова — начальник Глусского филиала Могилёвского госплемпредприятия

Начальником Глусского филиала РУСПП «Могилёвское госплемпредприятие» назначена Оксана Лустова.

Родилась Оксана Михайловна в 1989 году в деревне Михейково Круглянского района. В 2010 году окончила Смиловичский государственный аграрный колледж, а в 2014 году — заочно Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «зоотехния». После учебы в колледже по распределению приехала на работу в СПК «Колхоз «Славгородский», где год была зоотехником, а затем заведующей фермой в Заелице. С июля 2016 года — исполняющая обязанности главного зоотехника ОАО «Агрофирма «Славгородский», а с сентября — главный зоотехник. В этой должности проработала до 2017 года. Последнее место работы — продавец у индивидуального предпринимателя.

Не замужем.