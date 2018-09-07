ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оксана Лустова — начальник Глусского филиала Могилёвского госплемпредприятия

08.09.2018 — Новости Общества | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Оксана Лустова — начальник Глусского филиала Могилёвского госплемпредприятия

Начальником Глусского филиала РУСПП «Могилёвское госплемпредприятие» назначена Оксана Лустова.

Родилась Оксана Михайловна в 1989 году в деревне Михейково Круглянского района. В 2010 году окончила Смиловичский государственный аграрный колледж, а в 2014 году — заочно Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «зоотехния». После учебы в колледже по распределению приехала на работу в СПК «Колхоз «Славгородский», где год была зоотехником, а затем заведующей фермой в Заелице. С июля 2016 года — исполняющая обязанности главного зоотехника ОАО «Агрофирма «Славгородский», а с сентября — главный зоотехник. В этой должности проработала до 2017 года. Последнее место работы — продавец у индивидуального предпринимателя.

Не замужем.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начальником Глусского филиала РУСПП «Могилёвское госплемпредприятие» назначена Оксана Лустова. Родилась Оксана Михайловна в 1989 году в деревне Михейково...
 
Новости дня
Новости общества
 
Внимание, розыск! В Могилевской области из птичьего приюта сбежал страус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
08.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Лоевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика