Председатель райисполкома Андрей Горбачев провел «прямую линию»

Сегодня Андрей Горбачев провел «прямую линию» с жителями района, в ходе которой председателю райисполкома поступило 6 звонков. На «прямой линии» присутствовали начальники отделов райисполкома, руководители районных служб.



Гражданами, обратившимися за помощью к главе района, были подняты вопросы ремонта магазина в д. Церковье, находящегося на балансе Буда-Кошелевского райпо, незаконного выпаса домашнего скота на соседском приусадебном участке, выплаты денежных средств несовершеннолетним, работавшим в летний период на сельхозработах в КСУП «Кривск», условий труда в этом же сельхозпредприятии, состояния дорожного покрытия по улице Мичурина райцентра и другого.







По всем поступившим обращениям Андрей Горбачев дал поручения соответствующим службам разобраться в каждой ситуации. Все поднятые вопросы взяты под личный контроль главы района.

Марина ЛУСЕВИЧ.

Фото автора.