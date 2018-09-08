На толоку никто не пришел. Парень за свои деньги убирает и оцифровывает старейшее кладбище Беларуси

Минчанин Андрей Бурденков решил оцифровать все захоронения самого старого коммунального кладбища в Беларуси. В Гродно молодой человек приезжает со середины лета и тратит свои деньги не только на высокотехнологичную часть, но и на благоустройство самого некрополя. Практически работает один. Время от времени ему помогают волонтеры. На толоку он пригласил гродненцев, но никто на уборку некрополя так и не пришел.





Андрей, конечно, расстроился, но вида не подал, а просто принялся за обрезку поросли около одной из старинных могил. В Гродно он приехал на два дня — больше не отпускает работа. Андрей — гид-переводчик.

Отсканировал по Беларуси около семи тысяч надгробных памятников

Католические, или, как их еще называют, фарные могилки были основаны в Гродно в 1792 году. Они считаются самым старым коммунальным кладбищем в Беларуси . Некрополь раскинулся на три гектара. Здесь похоронены Элиза Ожешко, ее муж, гродненский юрист Станислав Нагорский, придворный архитектор короля Станислава Августа Понятовского Джузеппе Сакко, Ян Кохановский, мэры Гродно, генерал Барковский, а также известные в городе врачи, инженеры, художники, скульпторы. Похоронены здесь и те, кто изготавливал когда-то старинные надгробные плиты. Например, скульптор Бронислав Шишкевич.





Кладбище не считается памятником архитектуры. Уникальные могилы прошлых веков не охраняются государством, а комплекс относится к коммунальной собственности.

Рядом с католическими могилами — старинное православное кладбище. По сути, все эти могилы — один комплекс, который разделен лишь оградой и маленькой мощеной улочкой, уходящей вниз. В каждой части некрополя находится по небольшому храму.

Некрополь был закрыт в 1973 году, но подхоранивают здесь до сих пор.

Гродненские историки много раз поднимали вопрос о присвоении кладбищу статуса историко-архитектурной ценности, они же начали делать перепись могил. Однако эта работа очень сложная и кропотливая, а энтузиазм и свободное время у краеведов и неравнодушных людей очень быстро заканчивались. Не так давно прокуратура Гродненской области также выступила с предложением придать некрополю официальный статус.

















Но пока суть да дело, на старом гродненском кладбище появился Андрей, который просто просто взялся за дело. Он уже не первый год фотографирует и оцифровывает старинные могилы на кладбищах Беларуси. Такая работа была проведена, например, в Дзержинске и Налибоках. Оцифровал Андрей немного памятников и в Минске. Всего за несколько лет своей деятельности он перевел в цифру около семи тысяч надгробных памятников. Всего же в Беларуси около 30 миллионов захоронений.

Для того, чтобы эта информация имела прикладной характер и была полезна людям, он за свои деньги заказал разработку специального приложения для мобильных телефонов. Вся информация о захоронении аккумулируется в специальной базе данных, которой может воспользоваться любой желающий.





Чтобы сделать приложение и сайт, Андрей продал квартиру

Вся эта деятельность для Андрея — скорее хобби. Но очень дорогостоящее: чтобы сделать приложение и запустить сайт, понадобилось около 16 тысяч долларов. Пришлось продать в Минске однокомнатную квартиру, ведь в расходы входит не только обеспечение высокотехнологичного контента. Есть и другие потребности: инструмент, рабочая одежда, проживание, питание, топливо — примерно раз в месяц, а то и чаще, молодой человек ездит из столицы в Гродно.

— Если честно, не знаю, насколько меня хватит, — говорит Андрей.





Несмотря на то, что идея с толокой провалилась, Андрей продолжает расчищать кладбище. И все-таки надеется, что в большом городе найдется хотя бы десяток неравнодушных людей, которые помогут расчистить старинные могилы для дальнейшей их оцифровки.

— Ведь потом любой желающий сможет в интернете найти могилы своих предков, узнать в каком секторе кладбища они захоронены, увидеть фотографию и координаты месторасположения, — объясняет Андрей.





На благоустройство старого кладбища пожертвовано 333 рубля, а надо — 15 тысяч

Чтобы собрать деньги на дальнейшие работы на кладбище, Андрей запустил сбор на одной из краудфандинговых платформ. Средства нужны на уборку, доработку программы и сайта. Надеется, что сбор будет разовым — приложение все-таки должно само зарабатывать. Сейчас доступ к нему стоит один доллар. 10 снимков памятников можно посмотреть без оплаты. А вот сайт-каталог в интернете как был, так и останется бесплатным. Но сбор средств на оцифровку самого старого кладбища идет очень медленно. Всего пожертвовано 333 рубля, а надо — 15 тысяч.





— По задумке, приложение должно было материально обеспечивать работы «в поле». Ведь надо не только сфотографировать могилы, а еще и расшифровать все надписи на них — и только потом внести в базу. Часто для того, чтобы это сделать, надо физически потрудиться — очистить захоронение от поросли. Вот эта часть работы требует, как оказалось, много времени, сил и денег, — говорит Андрей.

Но пока приложение не зарабатывает и Андрей на кладбище трудится один.

— Не обидно?

— Нет, — пожимает плечами Андрей. Он пытается подобрать слова, чтобы объяснить, зачем ему это надо. Потом машет рукой — и снова принимается за работу. Говорит, что даже такими маленькими шажками можно сделать что-то важное и нужное.

И делает.



