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На толоку никто не пришел. Парень за свои деньги убирает и оцифровывает старейшее кладбище Беларуси
09.09.2018 08:11 — Новости Общества | Tut.by
Минчанин Андрей Бурденков решил оцифровать все захоронения самого старого коммунального кладбища в Беларуси. В Гродно молодой человек приезжает со середины лета и тратит свои деньги не только на высокотехнологичную часть, но и на благоустройство самого некрополя. Практически работает один. Время от времени ему помогают волонтеры. На толоку он пригласил гродненцев, но никто на уборку некрополя так и не пришел.
Андрей, конечно, расстроился, но вида не подал, а просто принялся за обрезку поросли около одной из старинных могил. В Гродно он приехал на два дня — больше не отпускает работа. Андрей — гид-переводчик.
Отсканировал по Беларуси около семи тысяч надгробных памятников
Католические, или, как их еще называют, фарные могилки были основаны в Гродно в 1792 году. Они считаются
Кладбище не считается памятником архитектуры. Уникальные могилы прошлых веков не охраняются государством, а комплекс относится к коммунальной собственности.
Рядом с католическими могилами — старинное православное кладбище. По сути, все эти могилы — один комплекс, который разделен лишь оградой и маленькой мощеной улочкой, уходящей вниз. В каждой части некрополя находится по небольшому храму.
Гродненские историки много раз поднимали вопрос о присвоении кладбищу статуса историко-архитектурной ценности, они же начали делать перепись могил. Однако эта работа очень сложная и кропотливая, а энтузиазм и свободное время у краеведов и неравнодушных людей очень быстро заканчивались. Не так давно прокуратура Гродненской области
Но пока суть да дело, на старом гродненском кладбище появился Андрей, который просто просто взялся за дело. Он уже не первый год фотографирует и оцифровывает старинные могилы на кладбищах Беларуси. Такая работа была проведена, например, в Дзержинске и Налибоках. Оцифровал Андрей немного памятников и в Минске. Всего за несколько лет своей деятельности он перевел в цифру около семи тысяч надгробных памятников. Всего же в Беларуси около 30 миллионов захоронений.
Для того, чтобы эта информация имела прикладной характер и была полезна людям, он за свои деньги заказал разработку специального приложения для мобильных телефонов. Вся информация о захоронении аккумулируется в специальной базе данных, которой может воспользоваться любой желающий.
Чтобы сделать приложение и сайт, Андрей продал квартиру
Вся эта деятельность для Андрея — скорее хобби. Но очень дорогостоящее: чтобы сделать приложение и запустить сайт, понадобилось около 16 тысяч долларов. Пришлось продать в Минске однокомнатную квартиру, ведь в расходы входит не только обеспечение высокотехнологичного контента. Есть и другие потребности: инструмент, рабочая одежда, проживание, питание, топливо — примерно раз в месяц, а то и чаще, молодой человек ездит из столицы в Гродно.
— Если честно, не знаю, насколько меня хватит, — говорит Андрей.
Несмотря на то, что идея с толокой провалилась, Андрей продолжает расчищать кладбище. И все-таки надеется, что в большом городе найдется хотя бы десяток неравнодушных людей, которые помогут расчистить старинные могилы для дальнейшей их оцифровки.
— Ведь потом любой желающий сможет в интернете найти могилы своих предков, узнать в каком секторе кладбища они захоронены, увидеть фотографию и координаты месторасположения, — объясняет Андрей.
На благоустройство старого кладбища пожертвовано 333 рубля, а надо — 15 тысяч
Чтобы собрать деньги на дальнейшие работы на кладбище,
— По задумке, приложение должно было материально обеспечивать работы «в поле». Ведь надо не только сфотографировать могилы, а еще и расшифровать все надписи на них — и только потом внести в базу. Часто для того, чтобы это сделать, надо физически потрудиться — очистить захоронение от поросли. Вот эта часть работы требует, как оказалось, много времени, сил и денег, — говорит Андрей.
Но пока приложение не зарабатывает и Андрей на кладбище трудится один.
— Не обидно?
— Нет, — пожимает плечами Андрей. Он пытается подобрать слова, чтобы объяснить, зачем ему это надо. Потом машет рукой — и снова принимается за работу. Говорит, что даже такими маленькими шажками можно сделать что-то важное и нужное.
И делает.
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В Гродно молодой человек приезжает со середины лета и тратит свои деньги не только на высокотехнологичную часть, но и на благоустройство самого некрополя....
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