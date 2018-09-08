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В столице третий день ищут 33-летнего мужчину

09.09.2018 09:47 — Новости Общества | Tut.by  
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В Минске ищут Игоря Каравая, который пропал 7 сентября, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».


Пропал Каравай Игорь Сергеевич (1985 г. р.), проживающий по адресу: Минский р-н, а.г. Лесной, ул. Александрова, д. 6, говорится в сообщении ПСО «Ангел».

7 сентября он находился по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 66, откуда около 14:00 уехал на машине Pegeout 806 серебристого цвета, г/н 4910 MI-5 в неизвестном направлении и пропал.

До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске ищут Игоря Каравая, который пропал в середине дня 7 сентября, сообщает поисково-спасательный отряд "Ангел".
 
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