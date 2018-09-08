Что будет с беспилотниками. Дроны от 0,5 кг - регистрировать, над городом - с разрешения

В Беларуси около трех тысяч любительских дронов . В основном с них снимают фото и видео, но есть и планы доставлять по воздуху почту. А вот понятных правил по использованию беспилотников в стране пока нет. Недавно стало известно об опасном сближении дрона и «Боинга». Пока тот случай расследуется и не комментируется, TUT.BY спросил в Департаменте по авиации, каким вообще видят будущее беспилотников белорусские авиационные власти.



Вадим Замировский, TUT.BY

Есть ли план, по каким правилам будут летать беспилотники? Есть — говорят в Департаменте по авиации Минтранса. Есть документ — концепция регулирования использования беспилотных летательных аппаратов в гражданской авиации. Этим летом его рассмотрели и приняли в Министерстве транспорта и коммуникаций. — У нас нет желания все запретить и закрыть. Наша цель — создать условия для развития беспилотной авиации в Беларуси, при безусловном обеспечении безопасности полетов. Мы понимаем, что беспилотники — это будущее, тема с большим потенциалом для развития экономики, инноваций и инвестиций — говорит директор Департамента по авиации Артем Сикорский. — Основная идея концепции — создать для людей понятные, простые законы пользования беспилотным летательным аппаратом. Выполнять полеты по правилам для человека должно быть максимально просто и легко, а для нарушителей нужны действенные заслоны и меры ответственности. Собеседник объясняет: разрабатывая концепцию, отталкивались от мирового опыта использования беспилотников, и от подходов, в первую очередь, Международной организации гражданской авиации.

А есть ли понимание, что дрон дрону — рознь? Да — говорят в Департаменте по авиации. Концепция делит беспилотные летательные аппараты на четыре класса. Основной ориентир — вес устройства. 1 класс — до 500 гр; 2 класс — от 500 гр до 25 кг; 3 класс — от 25 кг до 150 кг; 4 класс — свыше 150 кг. Будет классификация и по типу управления. А класс — ручной визуальный; В класс — ручной инструментальный; С класс — автономный.

Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Какими будут общие требования по безопасным полетам для дронов? Дроны должны летать не выше чем на 100 метрах над землей. Полеты нужно выполнять в светлое время суток. Оператор может одновременно запускать только один беспилотник. Нельзя будет использовать дроны в состоянии опьянения или усталости. Полеты дронов не должны выполняться над массовыми скоплениями людей, считают в Департаменте. Нельзя будет запускать дроны в 15-километровом периметре аэропорта, а также над крупными населенными пунктами.

Погодите, над Минском совсем запретят полеты дронов? Нет, утверждают в Департаменте по авиации. — Основное правило — не выполнять полеты ближе 50 метров от жилых зданий и сооружений, чтобы не было соблазна влезть в частную жизнь. Предполагается, что Минск будет закрытой территорией для беспилотных летательных аппаратов. Но если вы захотите поснимать с дрона в Минске, вы должны будете получить разрешение от местного органа власти, — отмечает Артем Сикорский. Для некоторых беспилотников и пользователей принцип использования воздушного пространства будет разрешительным. — Надо понимать, что беспилотников будет становиться все больше и больше. Чтобы всем этим «роем» управлять — нужна система. — объясняет Артем Сикорский. Разрешение на полет важно даже для самого оператора беспилотника, чтобы он понимал, в какой зоне полета разрешено летать, каким маршрутом, кто еще находится сейчас в воздушном пространстве. А, например, пилот в вертолете будет знать, что надо быть внимательней, потому что в этом районе может работать дрон. При этом система получения разрешений должна работать максимально оперативно.

Съемка с дронов — популярное увлечение последних лет в Беларуси Например, предусматривают, что снимать красивую природу, на высоте не больше 100 метров, при визуальном контакте с беспилотником, можно будет без разрешения. Полеты без необходимости получать разрешения можно ввести и для авиамоделистов, любителей на специальных площадках.

У меня дрон весом до 500 граммов. Нужно будет его регистрировать? Регистрировать — нет. Вот что говорят в Департаменте по авиации: — Беспилотники первого класса используют люди, для которых это хобби, авиамоделисты, любители — для них регистрация не нужна. Таким пользователям достаточно знать «кодекс» дронов — правила безопасности полетов, которые мы хотим разместить на нашем сайте.

Дроны тяжелее 500 граммов и легче 25 кило — что будет с ними? Дроны класса «2» собираются разграничить в зависимости от целей эксплуатации: коммерческой и некоммерческой. Чтобы использовать такой беспилотник в некоммерческих целях, нужно будет пройти онлайн регистрацию, обучение «Safety promotion» и успешно сдать тест. Для коммерческих полетов внешний пилот после онлайн-обучения обязан получить сертификат внешнего пилота и разрешение на эксплуатацию беспилотника. Например, это будет необходимо компаниям которые планируют доставку грузов, почты при помощи беспилотников. — Онлайн-обучение нужно для того, чтобы знать как выполнять безопасные полеты, на каких высотах, на каких удалениях. Ты читаешь правила и по ним сдаешь тест. После этого человек получает свидетельство внешнего пилота, — объясняет Артем Сикорский.

А что будет с беспилотниками потяжелей? Самые жесткие требования будут предъявлять к беспилотникам класса «3» и «4». Такие крупные дроны не используются обычными любителями. Чтобы запускать беспилотник 3 класса, нужно его зарегистрировать, пройти сертификацию, получить сертификат эксплуатанта, практически по тем же правилам, что и для пилотируемых воздушных судов. К полетам дронов 4 класса (тяжелее 150 килограмм) будут предъявлять те же требования, что и к пилотируемым воздушным судам. — Прежде всего мы думаем о безопасности. 150 килограмм это уже более чем серьезная масса. Кроме того, согласитесь, если у человека дрон до 25 килограмм и он на нем будет товары доставлять — к нему будут одни требования, а если на беспилотнике возить людей — требования должны быть другими, более жесткими, — говорит Артем Сикорский. В прессе обсуждалось, что авиационные правила по беспилотникам, которые сейчас готовятся, будут чересчур жесткими. — Эти авиационные правила будут в первую очередь определять процедуры сертификации. Поэтому отдельные нормы действительно достаточно жесткие и будут применяться для беспилотников класса «3» и «4». Проект правил в ближайшее время будет размещен на сайте для общественного обсуждения, — говорит Артем Сикорский.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Зачем вообще регистрировать небольшие беспилотники? — Для безопасности людей. Внешний пилот должен ответственно относиться к полету. Ведь если беспилотник массой 500 граммов упадет — это уже может иметь последствия для человека или каких-то объектов. В Департаменте по авиации считают, что регистрация дронов упростит расследование происшествий с их участием.

Когда новые правила могут заработать? После того, как разработают нормативные документы и согласуют их со всеми заинтересованными. В том числе с Министерством обороны, которое, по Воздушному кодексу, регулирует использование воздушного пространства в стране, заключают в Департаменте по авиации.