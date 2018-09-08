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Николай Ильющеня — исполнительный директор ОАО «Турино-агро»

09.09.2018 — Новости Общества | Радзiма  
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Николай Ильющеня — исполнительный директор ОАО «Турино-агро»

ОАО «Турино-агро» возглавил Николай Ильющеня. Родился Николай Иванович в 1966 году в деревне Кривоносы Стародорожского района. В 2011 году окончил Белорусский государственный аграрный технический университет. Вся трудовая биография связана со Стародорожским районом. Начинал в 1983 году слесарем автопарка совхоза «Положевичи». С 1984 по 1986 год служил в рядах Советской армии, после чего вернулся на свое прежнее место работы. Затем была учеба в Марьиногорском совхозе-техникуме, по окончании которой в 1988 году пришел инженером-механиком в совхоз «Положевичи». В 1990 году перешел водителем автопарка в этом же хозяйстве. Потом еще работал водителем-механиком фермерского хозяйства «Спутник» и водителем крестьянского хозяйства «ИНИ». В 2004 году вернулся в СПК «Положевичи» начальником МТП, с 2009 по 2015 год — главный инженер. После этого год был начальником филиала подсобного сельского хозяйства «Синегово» ОАО «Стародорожский райагросервис». До нынешнего назначения работал водителем в частном транспортном унитарном предприятии.

Женат. В семье двое взрослых детей.

 
 
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ОАО «Турино-агро» возглавил Николай Ильющеня. Родился Николай Иванович в 1966 году в деревне Кривоносы Стародорожского района. В 2011 году окончил Белорусский...
 
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