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Сегодня страна отмечает День танкистов

09.09.2018 09:06 — Новости Общества | БT  
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Отметим, второй день праздника Минска развернется на десятках площадок. В этом году задействовали и Троицкое предместье - там работает город мастеров и творческие коллективы.
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня же, в День города, страна отмечает и День танкистов. По этому поводу в парке Победы с двух часов развернется реконструкция танковых боев. А реконструкцию...
 
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