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Второй случай за неделю: в лесу найдено тело солдата, оставившего воинскую часть 5 сентября
09.09.2018 11:43 — Новости Общества | Tut.by
8 сентября, около 18.00, в лесном массиве обнаружено тело оставившего воинскую часть 5 сентября и находящегося в розыске военнослужащего одной из воинских частей Гродненского гарнизона,
Военнослужащий 1991 года рождения, прослужил около 16 месяцев.
По результатам предварительных следственных действий, причина смерти имеет сугубо личный характер, о чем свидетельствует найденная при нем предсмертная записка.
В настоящее время по факту гибели проводится проверка Следственным комитетом и комиссией Министерства обороны.
Военное ведомство выражает соболезнования родным военнослужащего и окажет необходимую помощь.
Это второй случай за последнюю неделю. 5 сентября в одной из воинских частей Слонимского гарнизона
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8 сентября, около 18.00, в лесном массиве обнаружено тело оставившего воинскую часть 5 сентября и находящегося в розыске военнослужащего одной из воинских частей...
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