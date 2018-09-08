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Второй случай за неделю: в лесу найдено тело солдата, оставившего воинскую часть 5 сентября

09.09.2018 11:43 — Новости Общества | Tut.by  
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8 сентября, около 18.00, в лесном массиве обнаружено тело оставившего воинскую часть 5 сентября и находящегося в розыске военнослужащего одной из воинских частей Гродненского гарнизона, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Военнослужащий 1991 года рождения, прослужил около 16 месяцев.

По результатам предварительных следственных действий, причина смерти имеет сугубо личный характер, о чем свидетельствует найденная при нем предсмертная записка.

В настоящее время по факту гибели проводится проверка Следственным комитетом и комиссией Министерства обороны.

Военное ведомство выражает соболезнования родным военнослужащего и окажет необходимую помощь.

Это второй случай за последнюю неделю. 5 сентября в одной из воинских частей Слонимского гарнизона совершил суицид военнослужащий, сообщила пресс-служба Министерства обороны. Рядовому было 20 лет, до окончания службы ему оставалось немногим более полугода.

 
 
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8 сентября, около 18.00, в лесном массиве обнаружено тело оставившего воинскую часть 5 сентября и находящегося в розыске военнослужащего одной из воинских частей...
 
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