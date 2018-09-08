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В Полоцке минутой молчания почтили память погибших в боях за Беларусь молдавских воинов
09.09.2018 12:05 — Новости Общества | БT
Еще часть земли будет добавлена в капсулу в другом регионе Витебщины, где захоронено больше всего молдавских солдат. Около 400 000 уроженцев Молдовы воевали в составе Красной армии. Подвиги 250 000 отмечены наградами. 19 человек стали Героями Советского Союза.
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Память погибших в боях за Беларусь молдавских воинов минутой молчания почтили в Полоцке. В городе состоялась церемония закладки в капсулу земли с воинских...
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