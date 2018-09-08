"Беларусь удивила". Австралийская пара, которая путешествует по 6 месяцев в году, заехала в Брест

13 лет назад австралийцы Джон и Линда Пиндер решили, что жизнь слишком коротка, чтобы целиком и полностью посвящать ее работе. Они поделили год напополам. Одну половину оставили на рутину, а вторую посвятили путешествиям по миру в доме на колесах.





7 сентября переоборудованный Isuzu Adventurer семейства Пиндер припарковался на обочине брестской улицы Гоголя, между городским стадионом и музыкальным колледжем.

63-летний Джон наводил порядок в кабине, пока его супруга Линда за столиком в салоне изучала атлас автомобильных дорог. Тем временем толпа зевак фотографировала на мобильники их «жилой грузовик».

Джон к повышенному вниманию прохожих привык.

— Я иногда люблю пошутить. Вижу, что кто-то сфотографировался, и говорю: «С вас пять долларов», — смеется австралиец и признается, что шутку понимают не все.

Главная туристическая достопримечательность австралийского дома на колесах — политическая карта мира, наклеенная на правый борт Isuzu. На ней красным и черным маркерами отмечены маршруты путешественников. Южная, Северная Америка, Европа и Азия разрисованы так, что названия городов не прочитать.





«Скучно не бывает»

Тяга к автопутешествиям у австралийцев проснулась в 2004 году. Все началось с журнальной заметки о мужчине, который искал компанию, чтобы проехать через Китай до Европы.

— Конечной точкой маршрута была его родина — Словения. Мы поехали с ним. С этого все и началось, — объяснил Джон.

Путешествие вдохновило супругов пересмотреть свои приоритеты. В родном городе Брисбен у Джона и Линды свой бизнес по сдаче в аренду жилья. Они организовали работу так, чтобы она не требовала их постоянного контроля, и решили шесть месяцев в году уделять бизнесу, а вторую половину — путешествиям.

Первым домом на колесах Пиндеров стал переоборудованный красный микроавтобус Fiat Ducato, который существенно уступал в размерах нынешнему Isuzu.

— В первое путешествие мы отправились в 2005 году. Из Брисбена мы на корабле добрались до Сингапура. Проехали Малазию, Тайланд, Камбоджу, Лаос, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Азербайджан, Грузию, Турцию. Затем поездили по Европе. Когда 6 месяцев прошли, мы оставили на паркинге машину и улетели домой. Потом возвращались, путешествовали по другим странам. В 2009 году мы по воде доставили старый автомобиль в Австралию и заказали этот (Isuzu — TUT.BY). На нем мы начали новое путешествие. Доставили его в Перу и оттуда уехали исследовать Южную Америку, — объяснил Джон.





13 лет супруги колесят по миру. Их путешествия длятся по полгода. Когда шесть месяцев истекают, они оставляют автомобиль на хранение и возвращаются в Австралию. Там они проводят время с семьей, решают рабочие вопросы. Через полгода они прилетают в страну, где закончилась предыдущая поездка, забирают свой дом на колесах и продолжают исследовать континент.

Они исколесили почти полмиллиона километров.

— По дороге мы любим посещать старые замки, интересные места, разговаривать с людьми. Скучно не бывает, — признался Джон

— Джон, а что ты делаешь, чтобы не уснуть? Слушаешь музыку?

— Нет. Слушаю Линду, — пошутил собеседник.





20 литров на 100 км

Жилой блок Isuzu визуально немного компактнее, чем в современных домах на колесах. Внутри располагается двуспальная кровать, угловая кухня с плитой и холодильником, стол с двумя диванами и уборная. Свободного места не так уж и много, но для двух человек более, чем достаточно.

Пиндеры предпочитают останавливаться на охраняемых стоянках или в живописных местах, где есть кемпинги. За все 13 лет путешествий серьезных происшествий у них не возникало.

— Было один раз, когда к нам какой-то пьяный стучался, — вспомнила Линда.

— Но мы завели машину и уехали в другое место, — рассказал Джон.

По подсчетам супругов в месяц на путешествия они тратят меньше, чем если бы жили в Австралии. Еду Джон и Линда покупают в супермаркетах по дороге, готовят на своей кухне в Isuzu. В рестораны ходят редко — только если хотят попробовать национальной кухни страны, в которой находятся. Их главная статья расходов — это топливо. Isuzu «жрет» 20 литров на 100 километров.





«Привет из Бреста»

Вместо сувениров Джон и Линда везут из посещенных стран номерные знаки автомобилей. Они их вешают по бортам своего мобильного дома. Один из самых ценных экземпляров в их коллекции — это номер из американского штата Аризона, на котором вместо цифр написано слово «native», то есть «коренной».

— Его мне подарил коренной американец, — объяснил Джон.





Есть на «доске почета» и белорусский номер 7-го региона. Его Джону подарил минчанин, который помог ему решить вопрос с регистрацией.

Помимо номеров Джону с Линдой передают значки, наклейки. А иногда — оставляют послания. В Бресте, например, они нашли под дворником конверт, в котором была наклейка с Погоней и открытка с текстом на английском: «Привет из Бреста. Надеюсь, вам понравится наша страна и город».

Джон признается, что такие письма их умиляют. Все послания они забирают с собой в Австралию.





— В Дудутках мы остановились на кемпинге. Купили билеты, зашли в музейный комплекс и увидели женщину, которая продавали сувениры. У нее была книга-путеводитель по Беларуси на английском. Мы полистали, но не купили — у нас есть свой путеводитель. А потом мы вернулись в кемпинг. К нам подошел мужчина, поговорил с нами, протянул ту книгу и сказал, что это подарок, — рассказал Джон.

8 сентября путешественники выехали из Бреста в Польшу. Нынешнее путешествие они планируют закончить в середине октябре в Германии. Там они оставят свой Isuzu на хранение другу с большим гаражом и улетят в Австралию, чтобы через полгода вернуться и отправиться в Африку.

— Беларусь нас удивила, — признался Джон, — Мы думали, что Беларусь будет такой же, как и Россия. Оказалось, что нет. Беларусь более продвинута, что ли. Здесь дороги лучше, дома ухоженные, и люди выглядят так, будто чем-то заняты.