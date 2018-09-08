ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Беларусь удивила". Австралийская пара, которая путешествует по 6 месяцев в году, заехала в Брест

09.09.2018 12:38 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

13 лет назад австралийцы Джон и Линда Пиндер решили, что жизнь слишком коротка, чтобы целиком и полностью посвящать ее работе. Они поделили год напополам. Одну половину оставили на рутину, а вторую посвятили путешествиям по миру в доме на колесах.


7 сентября переоборудованный Isuzu Adventurer семейства Пиндер припарковался на обочине брестской улицы Гоголя, между городским стадионом и музыкальным колледжем.

63-летний Джон наводил порядок в кабине, пока его супруга Линда за столиком в салоне изучала атлас автомобильных дорог. Тем временем толпа зевак фотографировала на мобильники их «жилой грузовик».

Джон к повышенному вниманию прохожих привык.

— Я иногда люблю пошутить. Вижу, что кто-то сфотографировался, и говорю: «С вас пять долларов», — смеется австралиец и признается, что шутку понимают не все.

Главная туристическая достопримечательность австралийского дома на колесах — политическая карта мира, наклеенная на правый борт Isuzu. На ней красным и черным маркерами отмечены маршруты путешественников. Южная, Северная Америка, Европа и Азия разрисованы так, что названия городов не прочитать.


«Скучно не бывает»

Тяга к автопутешествиям у австралийцев проснулась в 2004 году. Все началось с журнальной заметки о мужчине, который искал компанию, чтобы проехать через Китай до Европы.

— Конечной точкой маршрута была его родина — Словения. Мы поехали с ним. С этого все и началось, — объяснил Джон.

Путешествие вдохновило супругов пересмотреть свои приоритеты. В родном городе Брисбен у Джона и Линды свой бизнес по сдаче в аренду жилья. Они организовали работу так, чтобы она не требовала их постоянного контроля, и решили шесть месяцев в году уделять бизнесу, а вторую половину — путешествиям.

Первым домом на колесах Пиндеров стал переоборудованный красный микроавтобус Fiat Ducato, который существенно уступал в размерах нынешнему Isuzu.

— В первое путешествие мы отправились в 2005 году. Из Брисбена мы на корабле добрались до Сингапура. Проехали Малазию, Тайланд, Камбоджу, Лаос, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Азербайджан, Грузию, Турцию. Затем поездили по Европе. Когда 6 месяцев прошли, мы оставили на паркинге машину и улетели домой. Потом возвращались, путешествовали по другим странам. В 2009 году мы по воде доставили старый автомобиль в Австралию и заказали этот (Isuzu — TUT.BY). На нем мы начали новое путешествие. Доставили его в Перу и оттуда уехали исследовать Южную Америку, — объяснил Джон.


13 лет супруги колесят по миру. Их путешествия длятся по полгода. Когда шесть месяцев истекают, они оставляют автомобиль на хранение и возвращаются в Австралию. Там они проводят время с семьей, решают рабочие вопросы. Через полгода они прилетают в страну, где закончилась предыдущая поездка, забирают свой дом на колесах и продолжают исследовать континент.

Они исколесили почти полмиллиона километров.

— По дороге мы любим посещать старые замки, интересные места, разговаривать с людьми. Скучно не бывает, — признался Джон

— Джон, а что ты делаешь, чтобы не уснуть? Слушаешь музыку?

— Нет. Слушаю Линду, — пошутил собеседник.


20 литров на 100 км

Жилой блок Isuzu визуально немного компактнее, чем в современных домах на колесах. Внутри располагается двуспальная кровать, угловая кухня с плитой и холодильником, стол с двумя диванами и уборная. Свободного места не так уж и много, но для двух человек более, чем достаточно.

Пиндеры предпочитают останавливаться на охраняемых стоянках или в живописных местах, где есть кемпинги. За все 13 лет путешествий серьезных происшествий у них не возникало.

— Было один раз, когда к нам какой-то пьяный стучался, — вспомнила Линда.

— Но мы завели машину и уехали в другое место, — рассказал Джон.

По подсчетам супругов в месяц на путешествия они тратят меньше, чем если бы жили в Австралии. Еду Джон и Линда покупают в супермаркетах по дороге, готовят на своей кухне в Isuzu. В рестораны ходят редко — только если хотят попробовать национальной кухни страны, в которой находятся. Их главная статья расходов — это топливо. Isuzu «жрет» 20 литров на 100 километров.


«Привет из Бреста»

Вместо сувениров Джон и Линда везут из посещенных стран номерные знаки автомобилей. Они их вешают по бортам своего мобильного дома. Один из самых ценных экземпляров в их коллекции — это номер из американского штата Аризона, на котором вместо цифр написано слово «native», то есть «коренной».

— Его мне подарил коренной американец, — объяснил Джон.


Есть на «доске почета» и белорусский номер 7-го региона. Его Джону подарил минчанин, который помог ему решить вопрос с регистрацией.

Помимо номеров Джону с Линдой передают значки, наклейки. А иногда — оставляют послания. В Бресте, например, они нашли под дворником конверт, в котором была наклейка с Погоней и открытка с текстом на английском: «Привет из Бреста. Надеюсь, вам понравится наша страна и город».

Джон признается, что такие письма их умиляют. Все послания они забирают с собой в Австралию.


— В Дудутках мы остановились на кемпинге. Купили билеты, зашли в музейный комплекс и увидели женщину, которая продавали сувениры. У нее была книга-путеводитель по Беларуси на английском. Мы полистали, но не купили — у нас есть свой путеводитель. А потом мы вернулись в кемпинг. К нам подошел мужчина, поговорил с нами, протянул ту книгу и сказал, что это подарок, — рассказал Джон.

8 сентября путешественники выехали из Бреста в Польшу. Нынешнее путешествие они планируют закончить в середине октябре в Германии. Там они оставят свой Isuzu на хранение другу с большим гаражом и улетят в Австралию, чтобы через полгода вернуться и отправиться в Африку.

— Беларусь нас удивила, — признался Джон, — Мы думали, что Беларусь будет такой же, как и Россия. Оказалось, что нет. Беларусь более продвинута, что ли. Здесь дороги лучше, дома ухоженные, и люди выглядят так, будто чем-то заняты.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 82
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Австралийцы Джон и Линда Пиндер решили, что жизнь слишком коротка, чтобы целиком и полностью посвящать ее работе. Они взяли календарный год и поделили его...
 
Новости дня
Новости общества
 
Покончил с собой военнослужащий одной из воинских частей Гродненского гарнизона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Свислочская газета
Радзiма

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика