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Покончил с собой военнослужащий одной из воинских частей Гродненского гарнизона

09.09.2018 12:15 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 9 сентября. 8 сентября около 18.00 в лесном массиве обнаружено тело оставившего воинскую часть 5 сентября и находящегося в розыске военнослужащего одной из воинских частей Гродненского гарнизона, сообщает пресс-служба Минобороны.

Военнослужащий 1991 года рождения, прослужил около 16 месяцев.

"По результатам предварительных следственных действий, причина смерти имеет сугубо личный характер, о чем свидетельствует найденная при нем предсмертная записка", — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время по факту гибели проводится проверка Следственным комитетом и комиссией Министерства обороны.

Военное ведомство выразило соболезнования родным военнослужащего и заявило, что окажет им "необходимую помощь".

Это второй за текущую неделю случай самоубийства военнослущащего-срочника. Предыдущий произошел 5 сентября в одной из частей Слонимского гарнизона — 20-летний рядовой покончил жизнь самоубийством. Ему оставалось отслужить около полугода. В Минобороны тогда также подчеркнули, что, по предварительным данным, на такой шаг военнослужащий пошел в связи с "личными обстоятельствами" — смерть не связана с прохождением военной службы.
Андрей Середа, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 9 сентября. 8 сентября около 18.00 в лесном массиве обнаружено тело оставившего воинскую часть 5 сентября и находящегося в розыске военнослужащего одной из...
 
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