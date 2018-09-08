Сбежавших воспитанников могилевского спецучилища нашли в Москве

Сбежавшие воспитанники могилевского СПТУ задержаны в Москве и возвращены в спецучреждение, сказано в сообщении управления внутренних дел Могилевского облисполкома.



Коллаж фото УВД Могоблисполкома.

— 8 сентября, благодаря тесному взаимодействию с коллегами из управления уголовного розыска Главного управления МВД России по г. Москве, все трое были задержаны на одной из строек в российской столице. Сюда они устроились подсобными рабочими. В настоящее время воспитанники переданы представителям могилевского спецучилища, — сообщила Елена Пуцик, начальник отдела розыскной работы управления уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома.

Ранее в милиции говорили, что трое сбежавших воспитанников спецучилища № 2 в Могилеве пересекли границу Беларуси и скрываются на территории Смоленской области.

Как рассказал TUT.BY директор спецучилища Виталий Лебедев, трое подростков сбежали 30 августа в обеденное время из подросткового лагеря «Возрождение» при Могилевской епархии, который находится в мужском монастыре под Мстиславлем.

Это была третья смена лагеря для учащихся СПТУ за лето-2018. Сбежавшим подросткам по 17 лет. Среди них — один из тех, кто уже убегал ранее и теперь проходит пострадавшим по делу об обвинении экс-руководства СПТУ в избиении учащихся. Директор спецучилища подчеркнул, что двое подростков вскоре должны были покинуть СПТУ, но «один их подбил на побег».