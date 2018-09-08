Ярко и масштабно отметил Скидель свое 510-летие





Торжественное открытие праздника «Скидель – юбилейный» состоялось после полудня. К гостям и жителям города обратился председатель Гродненского райисполкома Ян Василевский. Ян Янович поздравил собравшихся с 510-летием города и вручил награды тем, кто помогает ему уверенно идти вперед и развиваться. Свою любовь к Скиделю участники праздника выразили присоединившись к акции «Скидель в сердце моем» и запустив в небо красные шары. После с круглой датой поздравили гостей и жителей города депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Литвин и председатель Скидельского горисполкома Александр Лозовик.























На протяжении дня музыкальными номерами радовали скидельчан коллективы любительского творчества Гродненского района и приглашенные артисты, среди которых музыкальный театр «Рада», балалаечник-виртуоз Александр Воронище и аккордеонист Леонид Юхник, шоу-балет «Лайт Микс». А уже вечером гостей праздника удивил актер шоу «ONE to ONE» Сергей Кунай, который предстанет в образе таких известных исполнителей, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров и Верка Сердючка.









Параллельно в парке и городском сквере была организована развлекательная программа. На интерактивном корте «Королевство удивительных вещей» проходила презентация предприятий и организаций города, учреждений образования, общественных объединений. Рядом работало аrt-cafe: аквагрим, шаржи, рисунки в самых разных техниках – чего там только нет! Все желающие могли написать пожелание родному городу и повесить его на дерево добра. Скидельчане пользовались такой возможностью очень охотно, поэтому под разноцветными «листиками» уже почти не видно веток! Не давали скучать и на посвященном Году малой родины книжном фестивале: проходили литературные бродилки «Из сказки в сказку», выставка-конкурс на лучшую самодельную книгу «С юбилеем, родной Скидель!».











Уже традиционно для гостей и жителей города провели «вкусные» конкурсы. «Сахарные гонки» разделили на два этапа: в первом мужчинам нужно было преодолеть «полосу препятствий» с мешком сахара (50 кг!), а во втором – перенести с места на место уже шесть таких мешков. Пока взрослые настраивались на соревнование, организаторы провели «Сахарную гонку» среди маленьких скидельчан: мальчишки и девчонки преодолели дистанцию с упаковками по два килограмма. Ну а на «Колбасном марафоне» участникам не нужно было ни бегать, ни качать мышцы – нужно было быстро есть! Победитель удивил даже организаторов, проглотив пять сосисок за… четыре секунды!















Праздник стал настоящим подарком для любителей Instagram. В парке работает фотокабинка Smile Time «Я счастливый скидельчанин», прошел фотоконкурс «Праздник города – мой праздник», участникам которого нужно было сделать снимок Скиделя и придумать подпись к нему, а также фотоконкурс «Скидельчанин NEW», где ждали фото самых маленьких жителей Скиделя. Ну и, конечно, не могли не радовать разнообразные фотозоны, среди которых, например, красочная «Скиделю 510». С удовольствием делали снимки с «живыми» скульптурами, ходулистами-аниматорами. А, вечером, когда уже стемнело, скидельчан и гостей праздника пригласили на огненное шоу со спецэффектами, которое подготовил пластический театр «ИнЖест» из Минска























