Страус, сбежавший из птичьего приюта, найден - он сам вышел из лесу к людям

В воскресенье страус сам вышел из лесу к людям, так как привык получать пищу и питье от них. Об этом рассказала «Еврорадио» директор ЧПУ «Охрана природы» Жанна Сащенко.



Фото с сайта bdz.by

Сегодня утром сотрудники организации выехали на место и с помощью очевидцев поймали эму и доставили его домой в приют. Страус не получил никаких повреждений, пишет «Еврорадио».

Напомним, птица сбежала еще 6 сентября из вольера птичьего приюта «Охрана природы» .

«Он бегает со скоростью до 50 км/ч, поэтому может находиться в любой точке Беларуси», — рассказала директор частного природоохранного учреждения Жанна Сащеко.

ЧПУ «Охрана природы» было создано на основе приюта «Птичий двор» в 2017 году. Сам же приют существует с 2013 года и занимается лечением и реабилитацией пострадавших диких птиц. А также по возможности оказывает помощь и другим диким животным, а также иногда собакам и кошкам.