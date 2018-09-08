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Страус, сбежавший из птичьего приюта, найден - он сам вышел из лесу к людям
09.09.2018 15:19 — Новости Общества | Tut.by
В воскресенье страус сам вышел из лесу к людям, так как привык получать пищу и питье от них. Об этом рассказала
Сегодня утром сотрудники организации выехали на место и с помощью очевидцев поймали эму и доставили его домой в приют. Страус не получил никаких повреждений, пишет «Еврорадио».
Напомним, птица сбежала еще 6 сентября из вольера птичьего приюта
«Он бегает со скоростью до 50 км/ч, поэтому может находиться в любой точке Беларуси», — рассказала директор частного природоохранного учреждения Жанна Сащеко.
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В воскресенье страус сам вышел из лесу к людям, так как привык получать пищу и питье от них. Об этом рассказала "Еврорадио" директор ЧПУ "Охрана природы" Жанна...
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