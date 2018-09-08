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Страус, сбежавший из птичьего приюта, найден - он сам вышел из лесу к людям

09.09.2018 15:19 — Новости Общества | Tut.by  
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В воскресенье страус сам вышел из лесу к людям, так как привык получать пищу и питье от них. Об этом рассказала «Еврорадио» директор ЧПУ «Охрана природы» Жанна Сащенко.


Фото с сайта bdz.by

Сегодня утром сотрудники организации выехали на место и с помощью очевидцев поймали эму и доставили его домой в приют. Страус не получил никаких повреждений, пишет «Еврорадио».

Напомним, птица сбежала еще 6 сентября из вольера птичьего приюта «Охрана природы».

«Он бегает со скоростью до 50 км/ч, поэтому может находиться в любой точке Беларуси», — рассказала директор частного природоохранного учреждения Жанна Сащеко.

ЧПУ «Охрана природы» было создано на основе приюта «Птичий двор» в 2017 году. Сам же приют существует с 2013 года и занимается лечением и реабилитацией пострадавших диких птиц. А также по возможности оказывает помощь и другим диким животным, а также иногда собакам и кошкам.

 
 
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В воскресенье страус сам вышел из лесу к людям, так как привык получать пищу и питье от них. Об этом рассказала "Еврорадио" директор ЧПУ "Охрана природы" Жанна...
 
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