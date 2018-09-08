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Астронавты конгресса Ассоциации участников космических полетов прибывают в Беларусь

09.09.2018 15:01 — Новости Общества | БT  
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И среди встречающих - наш корреспондент Ян Пашкевич. Утром он общался с участниками Минского полумарафона, а затем переместился в Национальный аэропорт Минск (прямое включение).
 
Теги: Минск
 
 
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Минск на неделю станет местом событий в прямом смысле вселенского масштаба. Город готовится к взлету 31-го конгресса Ассоциации участников космических полетов....
 
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