В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 35 000 любителей бега из 53 стран вышли на старт Минского полумарафона Минск продолжает праздновать 951-й день рождения весело и спортивно. С самого утра праздничную эстафету подхватили тысячи участников Минского полумарафона -...

На дистанции 10 километров равных не было Юрию Каптерову. У женщин - Ольге Кравцовой. Пьедестал уже был за белорусами. Здесь в списке участников и Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.