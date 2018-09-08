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35 000 любителей бега из 53 стран вышли на старт Минского полумарафона
09.09.2018 15:03 — Новости Общества | БT
На дистанции 10 километров равных не было Юрию Каптерову. У женщин - Ольге Кравцовой. Пьедестал уже был за белорусами. Здесь в списке участников и Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.
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