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35 000 любителей бега из 53 стран вышли на старт Минского полумарафона

09.09.2018 15:03 — Новости Общества | БT  
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На дистанции 10 километров равных не было Юрию Каптерову. У женщин - Ольге Кравцовой. Пьедестал уже был за белорусами. Здесь в списке участников и Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.
 
 
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