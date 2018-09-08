В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские школьники пообщались с космонавтами, которые сейчас находятся на орбите Белорусские школьники сегодня могли пообщаться с космонавтами, которые сейчас находятся на орбите. В столице прошла видеоконференция. Разговор с российскими...

В перерывах между лекциями гости открытого урока смогли поиграть в танки, которые ездили по поверхности Луны. В очках виртуальной реальности можно было пройтись по космической станции, которая во всех деталях повторяет реальную.