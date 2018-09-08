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Белорусы отмечают День танкиста
09.09.2018 15:00 — Новости Общества | БT
День танкиста обещает быть действительно масштабным. Ставший уже традиционным, в этом году фестиваль принимает около 100 000 гостей. День танкиста становится семейным праздником. Организаторы сами говорят, что атмосфера парка настраивает на комфортный отдых с семьей.
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