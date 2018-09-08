В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусы отмечают День танкиста Сотни людей еще до официального открытия пришли сегодня на празднование Дня танкиста в Минске. Интерес вызвала техника на площадке Армейского плацдарма в парке...

День танкиста обещает быть действительно масштабным. Ставший уже традиционным, в этом году фестиваль принимает около 100 000 гостей. День танкиста становится семейным праздником. Организаторы сами говорят, что атмосфера парка настраивает на комфортный отдых с семьей.