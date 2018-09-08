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Белорусы отмечают День танкиста

09.09.2018 15:00 — Новости Общества | БT  
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День танкиста обещает быть действительно масштабным. Ставший уже традиционным, в этом году фестиваль принимает около 100 000 гостей. День танкиста становится семейным праздником. Организаторы сами говорят, что атмосфера парка настраивает на комфортный отдых с семьей.
 
 
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Сотни людей еще до официального открытия пришли сегодня на празднование Дня танкиста в Минске. Интерес вызвала техника на площадке Армейского плацдарма в парке...
 
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