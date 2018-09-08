"Может, и пятый дом тут купим!" Как родители и их взрослые дети с семьями возрождают глухую деревню

Все началось со звонка. Никто не помнит, пятница это была или понедельник, звонила пожилая тетя Людмилы Солоневич, и новости у нее были невеселые. Деревня Круглое, в которой племянница родилась и лет восемь росла, умирает — людей, считай, не осталось, сельсовет сносит пустые дома. Приезжай, говорила родственница, бабину избу забирай. Людмила Васильевна рванула. Собиралась спасти «родовое гнездо», а ввязалась в бой за деревню. С детьми они купили тут еще три старых дома и решили: что бы ни случилось, оживить эти края.



Людмила Васильевна с мужем Семеном Алексеевичем.

Мужа Людмилы Васильевны зовут Семен Алексеевич. У них четверо детей — Ирина, Евгения, Кристина и Михаил. У каждого свой дом в Пинковичах — деревня недалеко от Пинска, но если бы не «мамина апантанасць», в Круглом они бы никогда не прописались. Как-никак расстояние между населенными пунктами километров сорок.

— И детям, и внукам я очень много рассказывала про Круглое, — начинает свою историю Людмила Васильевна.

Лет пятьдесят назад, когда она училась в третьем классе, ее родители уехали отсюда навсегда. Уже тогда у деревушки начиналась черная полоса. Колхоз бедствовал, молодежь уезжала, а старики вечерами вспоминали лучшие времена.

— Деревня была забитая, но красивая, — рассказывает, как сказку, собеседница. — Когда мы отсюда уехали, моя душа страдала. Случалось, встану утром на новом месте и, пока мама готовит завтрак, мечтаю: вот бы назад. И солнце в Круглом казалось более желтым и трава зеленее.





Она и знать не знает, почему ее так тянуло в те места, но на каникулах школьницей и студенткой всегда рвалась к бабушке сюда. Когда бабушки не стало, дом опустел, и внучка приезжать перестала.

Пустели и соседние дома. Деревня потихоньку умирала. О жизни в Круглом людям все чаще напоминали лишь звонки из сельсовета: местная власть просила привести в порядок разваливающиеся пустые дома. Иначе — снос.

— Тете, которая раньше жила с бабушкой в Круглом, тоже позвонили, припугнули, она давай меня набирать, — вспоминает Людмила Васильевна. — Людка, говорит, ты ж наша кровь, наша родня, забери хату. Хочешь в ней живи, хочешь в другую деревню перевози, но спаси.

Было это лет шесть назад. Племянница приехала на малую родину и осталась.

Дом Ирины

Круглое окружено лесом. Когда-то тут горохом рассыпались хутора. А потом, рассказывают, в эти края потянулись электрические провода, люди пошли к свету. Так появилась большая деревня. Давно здесь жило 420 человек, сейчас осталось восемь.



Ирина с дочкой Юлей.

Бабушкин дом Солоневичи зовут родовым гнездом и мечтают когда-нибудь сделать здесь семейный музей. Сейчас в избе никто не живет — хату, в которой нет фундамента, нужно поднять, пол — поменять. Все это требует вложений, но ремонт терпит.

— Когда семьей приехали дом смотреть, за деревьями и бурьяном ничего не увидели, — вспоминает Ирина. — Стали каждую субботу собираться, корчевать. Помню, как-то сосед мимо проезжал, говорит, ну, может, лет через десять вы тут что-то и закончите. А мы, наверное, уже через два года все перепахали.

Ирина — старшая дочь Солоневичей и официальная хозяйка бабушкиного дома. Хотя для семьи моменты с документами — условность. Круглое — дело общее.

— Конечно, лететь сюда в выходные хотелось не всегда, — не скрывает Ирина. — Но мама просила, и мы соглашались. А потом поняли, что раньше никогда так дружно не собирались. Теперь нас тянет сюда.

— Еще до того, как мы вступили в наследство, — берет слово Людмила Васильевна, — тут на Пасху поднялся сильный ветер. Минут десять он бушевал. Огромный тополь на дом упал, крыша полностью завалилась. Но мы подумали так: раз хату разрушило не до конца, мы не должны ее бросать.

И дом свой семья действительно не бросила, и чужие стала спасать.

Дом Кристины

Первой из Солоневичей, кто решил купить недвижимость в Круглом, стала Кристина — третья сестра. Пинковичи, где она живет, зовет «почти город», а здесь, говорит, настоящая деревня. А двор и изба — дача.



Кристина с дочкой Машей и сыном Глебом.

Дом для дачи выбирали недолго — «из пустых взяли самый пригодный для жилья». Хозяев давно не стало. Через сельсовет нашли их внучку, продать старую хату она была только «за».

Еще до этого Солоневичи оформили в Круглом личное подсобное хозяйство. У Ирины во дворе зеленели грядки и теплицы. Уже тогда трудолюбивые полешуки решили: земля должна приносить не только удовольствие, но и доход. С участком Кристины их плантации еще расширились. Нынешней весной, например, только одной картошки они посадили гектара полтора.

— Кто работать на земле не любит, тот в деревне не сможет жить, — рассуждает Людмила Васильевна. — В Пинковичах у нас с мужем тоже дом, но там десять соток, особо не развернешься. А хочется чего-то такого… У меня прадедушка до войны был очень богатым человеком. Семь сыновей вырастил и всем посаги дал. А все почему? Потому что много трудился. И у меня это в крови. Весной, бывает, прозвенит будильник в пять утра, а ты лежишь и думаешь: что за мýка такая — опять встаешь работать да еще удовольствие от этого получаешь.



Рабочие планы Солоневичей в этом году сильно подпортил новый трактор фирмы «Кронос». Говорят, купили его зимой, опробовать не успели, а когда весной вышли в поле, «трудиться» техника была не настроена. «У нас скоро гарантия закончится, а представители компании никак не доедут, чтобы неисправности посмотреть», — злится хозяйка дома.

Хотя, есть у Людмилы Васильевны и повод для расстройства: некоторые проезжающие никак не могут запомнить, что сады у их домов больше не бесхозные.

— Хорошо, в этом году яблок много, и их на нашем винзаводе принимают за копейки, а так бы у нас тут война была. Чужие привыкли, что тут ничейное, ходят, чистят. Недавно на Женином дворе с одним таким столкнулись. «Что ты тут делаешь?», — по-хорошему говорю. А он несется на меня: «Ты кто такая?». «Новая хозяйка», — улыбаюсь я.

Дом Михаила

Через забор от Кристины — двор Михаила. Брат из детей самый младший, хотя давно не маленький. Отучился на физрука, потом на инженера, сейчас служит в Ивацевичах в ПВО. Родные вспоминают: как только сестра купила дом, он тоже загорелся: «Хочу».



Михаил сейчас в армии. Но у мамы всегда с собой его фотография.

Дом выбрал через дорогу, но беда поменяла планы. Женщина, которой он принадлежал, неожиданно умерла. Наследники в права не вступили, и семья решила взять другую избу. Деньги на хату, гордится мама, сын заработал сам. Хотя, не скрывает, стоила она недорого, долларов 400.

Планов Михаила на Круглое родители не знают. Все, шутят, зависит от будущей невесты. Но планы у молодого человека на это место основательные — малину растить, клубнику посадить, корову завести и обязательно построить теннисный корт.

— Корт?

— Да, хочет парней и девушек сюда подтянуть, — поясняет Людмила Васильевна. — В 1990-е я тоже пробовала. Тогда как раз начались кооперативы, деньги пошли, я мечтала открыть в Круглом швейный цех. Домиков построить, молодежь привлечь, но не сложилось. Вдруг у сына получится.



Дом Михаила.

Дом Евгении

В Круглом Евгения купила дом позже всех. Нельзя сказать, что цепляться за деревню она не хотела. Просто, говорит, земли тут у семьи было уже достаточно. Но мама рассудила иначе: «Мы с отцом не вечные. Важно, чтобы родители дали детям всего поровну. Тогда и причин для обид не возникнет». А потому в феврале недвижимость тут появилась и у второй сестры. И дом у нее оказался самый большой.



Евгения с дочкой Полиной.

— Он давно был у меня на примете, — говорит Людмила Васильевна. — Здесь когда-то жил мой одноклассник. Правда, с третьего класса мы не виделись. Помню, тихий такой парень был. Звоню ему, а мне в ответ голос статного, серьезного мужчины. Ну, думаю, придет на встречу красавец. А из машины выходит дедушка. И тут как накрыло, я и сама-то бабушка. Когда жизнь пролетела?



Дом Евгении.

Изба пока не жилая, но в планах семьи сделать ее гостевой. И принимать тех, кто мечтает летом пожить в деревне.

— А может, еще и пятый дом купим? — обращается к дочерям Людмила Васильевна. — Агротуризм оформим. Чем-то же надо людей в Круглое завлекать. Тут ведь свободной земли еще много, и пустых домов пять. А почва у нас отличная, даже на песке все хорошо растет.

— И не жалко вам на свою территорию чужих пускать?

— Нет, ведь чем больше тут звучит голосов, тем сильнее бьется у деревни сердце.



