«Благовесть» для группы риска

Болезнь легче предупредить, чем лечить. Исходя из этого принципа, 30 августа сотрудники Березовского РОВД организовали очередную акцию «Благовесть», которая проводится ежеквартально.

Участники акции – лица из группы риска: состоящие на учете, имеющие судимость, злоупотребляющие спиртным, имеющие нарушения порядка отбывания наказаний. С недавнего времени также решено приглашать на мероприятие и лиц, отбывающих наказание в ИУОТ №3.

С духовно-нравственной лекцией к собравшимся обратился настоятель Свято-Петро-Павловского храма г. Березы протоиерей Георгий Шевцов.

Затем психолог территориального центра социального обслуживания населения А.И. Ополько рассказала о проводимой центром работе по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и попавших в трудную жизненную ситуацию.

Она также призвала в случае проблем обращаться к психологу, другим работникам ТЦСОН, милицию – выход всегда есть, и всегда есть люди, способные помочь.

Также собравшимся были продемонстрированы видеоролики профилактической направленности.

По словам начальника уголовно-исполнительной инспекции Березовского РОВД майора милиции Сергея Якубовича, такого рода акции приносят ощутимый эффект: ежемесячно в районе снижается уровень рецидивной преступности, улучшаются и другие показатели.

Фото автора.