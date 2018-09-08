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«Благовесть» для группы риска

09.09.2018 17:24 — Новости Общества | Маяк (Березовский район)  
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Болезнь легче предупредить, чем лечить. Исходя из этого принципа, 30 августа сотрудники Березовского РОВД организовали очередную акцию «Благовесть», которая проводится ежеквартально.

Участники акции – лица из группы риска: состоящие на учете, имеющие судимость, злоупотребляющие спиртным, имеющие нарушения порядка отбывания наказаний. С недавнего времени также решено приглашать на мероприятие и лиц, отбывающих наказание в ИУОТ №3.

С духовно-нравственной лекцией к собравшимся обратился настоятель Свято-Петро-Павловского храма г. Березы протоиерей Георгий Шевцов.

Затем психолог территориального центра социального обслуживания населения А.И. Ополько рассказала о проводимой центром работе по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и попавших в трудную жизненную ситуацию.

Она также призвала в случае проблем обращаться к психологу, другим работникам ТЦСОН, милицию – выход всегда есть, и всегда есть люди, способные помочь.

Также собравшимся были продемонстрированы видеоролики профилактической направленности.

По словам начальника уголовно-исполнительной инспекции Березовского РОВД майора милиции Сергея Якубовича, такого рода акции приносят ощутимый эффект: ежемесячно в районе снижается уровень рецидивной преступности, улучшаются и другие показатели.

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Болезнь легче предупредить, чем лечить. Исходя из этого принципа, 30 августа сотрудники Березовского РОВД организовали очередную акцию «Благовесть», которая...
 
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