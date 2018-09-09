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Топливо на АЗС в Беларуси подорожало на копейку

09.09.2018 — Новости Общества | Петрыкаускiя навiны  
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9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 9 сентября стоимость топлива на автозаправочных станциях изменилась на 1 копейку, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна «Белнефтехим».

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составила Br1,34, АИ-95-К5-Евро — Br1,42, АИ-98-К5-Евро — Br1,63, ДТ — Br1,42.

Поэтапное повышение цен на автомобильное топливо продолжается с целью компенсации для НПЗ роста цены на нефть.

 
Теги: Минск
 
 
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9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 9 сентября стоимость топлива на автозаправочных станциях изменилась на 1 копейку, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна...
 
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