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Топливо на АЗС в Беларуси подорожало на копейку
09.09.2018 — Новости Общества | Петрыкаускiя навiны
9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 9 сентября стоимость топлива на автозаправочных станциях изменилась на 1 копейку, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна «Белнефтехим».
Цена бензина АИ-92-К5-Евро составила Br1,34, АИ-95-К5-Евро — Br1,42, АИ-98-К5-Евро — Br1,63, ДТ — Br1,42.
Поэтапное повышение цен на автомобильное топливо продолжается с целью компенсации для НПЗ роста цены на нефть.
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9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 9 сентября стоимость топлива на автозаправочных станциях изменилась на 1 копейку, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна...
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