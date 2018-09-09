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Международный космический конгресс-2018 открывается в Минске

10.09.2018 07:04 — Новости Общества | БелТА  
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10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 31-й международный конгресс Ассоциации участников космических полетов открывается сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук Беларуси.

Церемония открытия конгресса состоится в НВЦ "Белэкспо". В павильоне развернется экспозиция на тему освоения космоса. Гости смогут ознакомиться с историей Беларуси, ее успехами в области космических исследований. Космонавтам продемонстрируют белорусские технологии создания оптической аппаратуры высокого разрешения, космических зеркал с особой гладкостью, аппаратуры для дистанционного зондирования Земли, покажут результаты реализации серии космических программ Союзного государства. После открытия запланированы две технические сессии. Первая из них будет посвящена теме конгресса - "Мы созидаем космическое будущее". Во время второй сессии космонавты, вернувшиеся с орбиты за последний год, выступят с отчетом о своих полетах.

Конгресс продлится до 15 сентября. Церемония возложения цветов к монументу Победы запланирована на 11 сентября. Затем в Национальной академии наук Беларуси организуют две технические сессии. Их объединяет тема "Наше будущее в космосе". День сообщества пройдет 12 сентября. В этот день космонавты планируют посетить белорусские школы, университеты, институты Национальной академии наук, Минское суворовское военное училище. 13 сентября проводится еще одна техническая сессия - по космосу и науке. Генеральная ассамблея ассоциации, бизнес-сессии состоятся 14 сентября. Затем участники конгресса заложат в Ботаническом саду Аллею космонавтов. Каждый космонавт посадит колонновидный можжевельник, крона которого имеет форму ракеты. Также для гостей будут организованы экскурсии по знаковым местам Беларуси и культурная программа.

В конгрессе принимают участие более 80 космонавтов из 17 стран - России, США, Китая, Казахстана, европейских государств, а также ученые, представители белорусских вузов, предприятий.

Ассоциация участников космических полетов - международная некоммерческая организация, объединяющая космонавтов из многих стран, - создана в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов. Международный конгресс АУКП ежегодно собирает космонавтов, а также представителей научно-исследовательских учреждений и национальных космических агентств.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 31-й международный конгресс Ассоциации участников космических полетов открывается сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе...
 
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