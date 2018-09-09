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Осень наступает? На неделе в Могилеве - похолодание и небольшой дождь
10.09.2018 08:11 — Новости Общества | Tut.by
А вот и первый намек на осень: в Могилеве на этой неделе станет прохладно, прогнозируют небольшой дождь. Но не расстраивайтесь: солнца будет больше! По предварительным данным, в выходные также будет солнечно и, возможно, даже жарко.
Сегодня, 10 сентября, будет пасмурно, но без дождей, и максимум +19°С.
Во вторник станет теплее — +20°С. При этом обещают и солнце, и небольшой дождь, а вечером возможна гроза.
В среду, 12 сентября, станет чуть теплее — до +21°С, — но будет пасмурно и ветрено. Причем порывы ветра будут сильными — до 16 м/с.
В четверг небо прояснится, а ветер стихнет. Похолодает до +17°С.
В пятницу, 14 сентября, прогнозируют максимум +18°С и переменную облачность.
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Максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +17 - +21 градусов.
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