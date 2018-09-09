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Чуть прохладнее, но все равно мало похоже на осень. Погода в Витебске на неделю

10.09.2018 08:10 — Новости Общества | Tut.by  
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«Июльский» сентябрь станет немного прохладнее, но все равно погода продолжит радовать. Такой длительный летний период в этом году вполне может оказаться самым продолжительным за всю историю метеонаблюдений, сообщают синоптики.

В понедельник, 10 сентября, днем +20…22°С. Без осадков.

Во вторник, 11 сентября, будет до 22 градусов со знаком плюс, но в дневные часы ожидается дождь.

В среду, 12 сентября, температура воздуха понизится до +16…18°С. День будет ветреным и так же, по предварительному прогнозу, дождливым.

В четверг и пятницу, 13−14 сентября, прогнозируют днем +16…18°С, но уже без осадков.

 
 
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Июльский сентябрь станет немного прохладнее, но все равно погода продолжит радовать. Такой длительный летний период в этом году вполне может оказаться самым...
 
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