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Полумарафон, танки, Лукашенко, "маленечкая" Домрачева и скандал на US Open - все за выходные
10.09.2018 08:05 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
В выходные в стране
ВАЖНОЕ
Вы помните, сколько у нас долгов? Беларусь до 2025 года должна выплатить 23,5 млрд долларов! Как нам это сделать максимально безболезненно —
Глава СК объяснил ведущей БТ,
В России в субботу проходили выборы: в Москве, Московской области и еще в 21 регионе выбирали глав субъектов, а по стране прокатились митинги против пенсионной реформы. В большинстве городов акции были не согласованы,
Что происходило в выходные в нашем и мировом спорте? Гродненский «Неман»
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Президент в выходные вспоминал, как учил Дарью Домрачеву… бегать. «Домрачева, когда была маленечкая, начинала здесь. Там еще есть фотографии. Я учил ее бегать и говорил: „Ты будешь великой, если сделаешь это, это, это“. Она сделала». Там, правда,
Знакомьтесь — австралийцы Джон и Линда Пиндер. 13 лет назад они решили, что жизнь слишком коротка, чтобы целиком и полностью посвящать ее работе. Они поделили год пополам. Одну половину оставили на рутину, а вторую посвятили путешествиям по миру в доме на колесах.
Согласитесь, наша страна должна остаться такой же прекрасной и уникальной — но вот деревню, например, мы понемногу теряем: молодежь уезжает, старики умирают, дома разваливаются. Хорошо, что есть люди, которые пытаются все это спасти. Вот, например, чудесная Людмила Васильевна собиралась спасти «родовое гнездо», а ввязалась в бой за деревню. С детьми они купили тут еще три старых дома и решили:
А вот в Гродно на толоку никто не пришел — и минчанин Андрей в одиночку (за свои деньги и своими силами) убирает и
Одно расстраивает — рубль падает. Почему так происходит и чего ждать, спросили Сергея Чалого.
ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
А мы побывали в Армении. Помните, весной там произошла революция? В мире ее назвали «бархатной», в самой Армении одни ее называют «революцией любви», а другие — «революцией Никола». И спустя несколько месяцев там все так же царит послереволюционная эйфория. Как протесты в стране привели к смене власти и что об этом думают обычные армяне —
Еще провели ко Дню танкиста необычный тест-драйв основного боевого танка белорусской армии — Т-72. Представляете, доверили протестировать боевую машину редактору-девушке, которая не имеет опыта даже виртуальных сражений! Что нашей Анечке понравилось, а чем ей пришлось пожертвовать ради поездки —
Вообще ради работы нам приходится часто чем-то жертвовать. Например, спокойствием! Ведь иногда отношения между журналистами, героями их материалов и читателями мало отличаются от той любви, которая в шаге от ненависти. Чем нас только не пугали! От традиционного «вас уволят» и «я тебя найду» до варианта для гурманов — «я заставлю тебя съесть этого гуся».
Эх, придется, видимо, переквалифицироваться в трубочисты! Будем возрождать в Беларуси ремесло, которое оказалось незаслуженно забытым —
Кстати, в Беларуси уже около
А мы тем временем
О культуре. Обязательно прочтите мнение нашей Юлии Чернявской о скандальном переносе оперы «Саломея» (на самом деле, не только —
И давайте попросим у Вселенной (или Бога — кто во что верит) добра для японцев. Ну так они уже настрадались в последние годы! Смотрите, сколько на них всего свалилось: мы
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Доброе утро! В выходные в стране подорожало топливо, поэтому в Минске перекрыли главные улицы, все бросили машины, позвонили в космос и… побежали. Кто куда - кто в...
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