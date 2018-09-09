Доброе утро!

В выходные в стране подорожало топливо , поэтому в Минске перекрыли главные улицы, все бросили машины, позвонили в космос и… побежали. Кто куда — кто в Лиду, кто к танкам, кто — за медалями. Страус на Могилевщине — вообще в неизвестном направлении ( нашелся потом, слава богу)! На самом деле, конечно, не поэтому — просто в белорусской столице в День города проходил очередной полумарафон ( не без шероховатостей , конечно), соревнования по лыжероллерам (как вы думаете, кто победил ?), праздновали День танкиста , а в Лиде прошел очередной Lidbeer . Такие крутые выходные были!





ВАЖНОЕ

Вы помните, сколько у нас долгов? Беларусь до 2025 года должна выплатить 23,5 млрд долларов! Как нам это сделать максимально безболезненно — рассказывает министр финансов .

Глава СК объяснил ведущей БТ, почему «дело БелТА» сопровождалось массовыми обысками, задержаниями и изъятиями техники . «В Уголовном кодексе более 400 преступлений. Как расследуется каждое преступление, написаны многие тома методических указаний, в котором прописан алгоритм действий — с чего начинать, чем заканчивать». Ведущая выслушала, головой покивала — и вдруг в очередной раз обвинила подозреваемых по «делу БЕЛТА» в воровстве! 400 преступлений в УК — это, конечно, много, но одну-то статью перед эфиром прочесть можно?..

В России в субботу проходили выборы: в Москве, Московской области и еще в 21 регионе выбирали глав субъектов, а по стране прокатились митинги против пенсионной реформы. В большинстве городов акции были не согласованы, участников протестов задерживали (а Жириновский руки распускал ).

Что происходило в выходные в нашем и мировом спорте? Гродненский «Неман» сенсационно победил швейцарский «Цуг», минская «Юность» «всухую» проиграла «Мюнхену» в Лиге чемпионов, сборная по футболу разгромила команду Сан-Марино в Лиге наций, а Серену Уильямс таки оштрафовали за поведение в финале US Open (вот на сколько ) — и вот как отреагировали на скандал Азаренко и теннисный мир. Кстати, знаете, кто выиграл мужской турнир на US Open?





ПОПУЛЯРНОЕ

Президент в выходные вспоминал, как учил Дарью Домрачеву… бегать. «Домрачева, когда была маленечкая, начинала здесь. Там еще есть фотографии. Я учил ее бегать и говорил: „Ты будешь великой, если сделаешь это, это, это“. Она сделала». Там, правда, по датам небольшие нестыковки есть — но главное ведь результат!

Знакомьтесь — австралийцы Джон и Линда Пиндер. 13 лет назад они решили, что жизнь слишком коротка, чтобы целиком и полностью посвящать ее работе. Они поделили год пополам. Одну половину оставили на рутину, а вторую посвятили путешествиям по миру в доме на колесах. Заехали в Беларусь — и удивились ! «Мы думали, что Беларусь будет такой же, как и Россия. Оказалось, что нет».

Согласитесь, наша страна должна остаться такой же прекрасной и уникальной — но вот деревню, например, мы понемногу теряем: молодежь уезжает, старики умирают, дома разваливаются. Хорошо, что есть люди, которые пытаются все это спасти. Вот, например, чудесная Людмила Васильевна собиралась спасти «родовое гнездо», а ввязалась в бой за деревню. С детьми они купили тут еще три старых дома и решили: что бы ни случилось, оживить эти края .





А вот в Гродно на толоку никто не пришел — и минчанин Андрей в одиночку (за свои деньги и своими силами) убирает и оцифровывает старейшее кладбище Беларуси . «Ведь потом любой желающий сможет в интернете найти могилы своих предков, узнать, в каком секторе кладбища они захоронены, увидеть фотографию и координаты». Спасибо, Андрей, что есть у нас такие неравнодушные белорусы!

Одно расстраивает — рубль падает. Почему так происходит и чего ждать, спросили Сергея Чалого. Смотрите и думайте .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

А мы побывали в Армении. Помните, весной там произошла революция? В мире ее назвали «бархатной», в самой Армении одни ее называют «революцией любви», а другие — «революцией Никола». И спустя несколько месяцев там все так же царит послереволюционная эйфория. Как протесты в стране привели к смене власти и что об этом думают обычные армяне — в нашем репортаже из Еревана . А как новое правительство намерено сохранить веру людей в себя, какую политику собирается проводить и на какие реформы делают ставку — читайте во второй части репортажа, в среду.

Еще провели ко Дню танкиста необычный тест-драйв основного боевого танка белорусской армии — Т-72. Представляете, доверили протестировать боевую машину редактору-девушке, которая не имеет опыта даже виртуальных сражений! Что нашей Анечке понравилось, а чем ей пришлось пожертвовать ради поездки — в этом видео .

Вообще ради работы нам приходится часто чем-то жертвовать. Например, спокойствием! Ведь иногда отношения между журналистами, героями их материалов и читателями мало отличаются от той любви, которая в шаге от ненависти. Чем нас только не пугали! От традиционного «вас уволят» и «я тебя найду» до варианта для гурманов — «я заставлю тебя съесть этого гуся». Малая часть того, что с нами бывало, — в этом видео .

Эх, придется, видимо, переквалифицироваться в трубочисты! Будем возрождать в Беларуси ремесло, которое оказалось незаслуженно забытым — как вот эти прекрасные люди . Жаль, что скоро их, похоже, заменят дроны…





Кстати, в Беларуси уже около трех тысяч любительских дронов . В основном с них снимают фото и видео, но есть и планы доставлять по воздуху почту. А вот понятных правил по использованию беспилотников в стране пока нет. Недавно стало известно об опасном сближении дрона и «Боинга». Пока тот случай расследуется и не комментируется, мы узнали, каким видят будущее беспилотников белорусские авиационные власти .

А мы тем временем поговорили с минским священником, который уехал в США, о… воркауте и конце света (это, говорит, что в Беларуси, что в США самый популярный вопрос у прихожан). «Люди приходят ко мне с вопросом: „Батюшка, что же делать?“ Отвечаю, что нечего пока волноваться. Надо жить, растить детей и украшать свою душу добрыми делами».

О культуре. Обязательно прочтите мнение нашей Юлии Чернявской о скандальном переносе оперы «Саломея» (на самом деле, не только — еще о «Матильде», Сталине, оскорбленных чувствах и любви к доносам ). Общество вновь разделилось на два лагеря — и каждый кричит: «Ату его!». О том, кстати. как реагировали на это событие режиссер, церковные иерархи и художественные критики, можно прочитать здесь , здесь и здесь .

И давайте попросим у Вселенной (или Бога — кто во что верит) добра для японцев. Ну так они уже настрадались в последние годы! Смотрите, сколько на них всего свалилось: мы собрали в одном видео все страшные природные катаклизмы , которые обрушились на страну Восходящего Солнца за последние 10 лет.

Все новости субботы, 8 сентября

Все новости воскресенья, 9 сентября

Кстати. Сделали для вас подборку минских заведений, в которые вы уже не сможете сходить — вот топ-10 закрытий сезона . Но не грустим, господа, — значит, на их место придет новое и лучшее! В жизни всегда так бывает.

Ваша редакция

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