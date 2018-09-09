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В Минске сегодня открывается Международный космический конгресс

10.09.2018 09:02 — Новости Общества | БT  
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В эти минуты там уже работает наша съемочная группа. На прямой связи со студией Вероника Бута. Все ли готово к форуму? И насколько Беларусь активна в области космических исследований?
 
 
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Тема космоса на этой неделе станет одной из основных в Беларуси. Сегодня в Минске стартует международный форум, который соберет около сотни астронавтов со всего...
 
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