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Сбежавшие воспитанники могилевского СПТУ № 2 найдены в Москве

10.09.2018 08:27 — Новости Общества | БелаПАН  
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Могилев, 10 сентября. Трое юношей, сбежавших из могилевского СПТУ № 2 закрытого типа, задержаны в Москве, где они устроились на работу.

По информации УВД Могилевского облисполкома, в ходе оперативно-розыскных мероприятий во взаимодействии с коллегами из главного управления МВД России по Москве сотрудники уголовного розыска областной милиции вышли на след беглецов на одной из строек в российской столице. Там они устроились работать подсобными рабочими. 8 сентября юноши были задержаны, а затем переданы представителям могилевского спецучилища.

30 августа трое несовершеннолетних учащихся Могилевского государственного специального профессионально-технического училища № 2 деревообработки — Дмитрий Толкачев 2000 года рождения, Иван Янковский и Виталий Будько, оба 2001 года рождения, — самовольно ушли с территории подросткового лагеря "Возрождение" при Могилевской епархии Мстиславского района. После этого они выехали на территорию России.
Владимир Лапцевич, БелаПАН.
 
Теги: Могилев
 
 
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Могилев, 10 сентября. Трое юношей, сбежавших из могилевского СПТУ № 2 закрытого типа, задержаны в Москве, где они устроились на работу. По информации УВД...
 
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