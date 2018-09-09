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На пожаре в Лепеле травмирован 13-летний мальчик

10.09.2018 07:18 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 10 сентября. 13-летний ребенок травмирован на пожаре в Лепеле.

По информации Витебского областного управления МЧС, 9 сентября в 18.00 поступило сообщение о возгорании в доме по улице 1-й Залинейной. В результате пожара получил ожоги сын хозяйки дома, который госпитализирован. Причина пожара устанавливается.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 10 сентября. 13-летний ребенок травмирован на пожаре в Лепеле. По информации Витебского областного управления МЧС, 9 сентября в 18.00 поступило сообщение о...
 
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