Дожди, солнце, ветер и тучи. Погода на неделе в Гродненской области

Предстоящая неделя снова будет теплой, но преимущественно пасмурной. По данным сайта pogoda.by, на Гродненщине ожидаются тучи, гроза, дожди и ветер. Правда, будет и немного солнца.





В понедельник, 10 сентября, в Гродненской области будет пока ясно и тепло. Без осадков. Температура днем — +21…23°C.

Во вторник, 11 сентября, ночью — пасмурно, утром — туманно. Видимость — 500−800 метров. Днем — переменная облачность, без осадков. Такая же погода сохраниться и вечером. Температура днем — +20…22°C.

В среду, 12 сентября, ночью — облачно с прояснениями, утром — переменная облачность, днем — ясно. Правда, будет ветрено. Порывы — до 17 м/c. Температура днем — +23…25°C.

В четверг, 13 сентября, все время будет пасмурно, но без дождей. Станет холоднее. Температура воздуха утром — +13…15°C, днем — +17…19°C.

В пятницу, 14 сентября, сплошная облачность, грозы и дожди. Слабый ветер. Температура днем — +17…19°C.

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