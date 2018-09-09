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Дожди, солнце, ветер и тучи. Погода на неделе в Гродненской области
10.09.2018 10:19 — Новости Общества | Tut.by
Предстоящая неделя снова будет теплой, но преимущественно пасмурной. По
В понедельник, 10 сентября, в Гродненской области будет пока ясно и тепло. Без осадков. Температура днем — +21…23°C.
Во вторник, 11 сентября, ночью — пасмурно, утром — туманно. Видимость — 500−800 метров. Днем — переменная облачность, без осадков. Такая же погода сохраниться и вечером. Температура днем — +20…22°C.
В среду, 12 сентября, ночью — облачно с прояснениями, утром — переменная облачность, днем — ясно. Правда, будет ветрено. Порывы — до 17 м/c. Температура днем — +23…25°C.
В четверг, 13 сентября, все время будет пасмурно, но без дождей. Станет холоднее. Температура воздуха утром — +13…15°C, днем — +17…19°C.
В пятницу, 14 сентября, сплошная облачность, грозы и дожди. Слабый ветер. Температура днем — +17…19°C.
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Предстоящая неделя снова будет теплой, но преимущественно пасмурной. На Гродненщине ожидаются тучи, гроза, дожди и ветер. Правда, будет и немного солнечной погоды.
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