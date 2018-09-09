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Ружаны примут областные «Дажынкі» в 2019 году

10.09.2018 — Новости Общества | Петрыкаускiя навiны  
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8 сентября, Высокое /Корр. БЕЛТА/. Городской поселок Ружаны определен столицей «Дажынак-2019» в Брестской области. Об этом сообщил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспонденту БЕЛТА, председатель облисполкома Анатолий Лис на областном фестивале-ярмарке тружеников села Брестской области «Дажынки-2018», которые проходят в городе Высокое Каменецкого района.

Губернатор отметил, что в области продолжится традиция проводить «Дажынкі» в малых городах. Это дает возможность придать новый облик населенным пунктам, значительно улучшить качество жизни и быта их жителей. Так, Высокое переняло эстафету у Давид-Городка, а сегодня передаст ее городскому поселку Ружаны. «Подготовительная работа там уже началась. За один год сложно все сделать, поэтому мы начинаем раньше. Выделены определенные средства для того, чтобы сделать проектно-сметную документацию, решить другие организационные вопросы», — сказал Анатолий Лис.

Высокое встретило участников и гостей областных «Дажынак» обновленным. При подготовке к празднику благоустроены улицы, центральная площадь, сквер, отремонтированы дороги, дома, объекты социальной сферы — городская больница, поликлиника, Дом культуры, детский сад, детская музыкальная школа. Второе дыхание получил Центр дополнительного образования детей и молодежи. Сегодня состоялось его официальное открытие после капитального ремонта. В модернизацию базы этого учреждения из областного бюджета было вложено свыше Br1,4 млн. Воспитанники, а это около 1 тыс. учащихся, получили новые спортзал, хореографический зал, помещения для кружковой работы.

Еще одним подарком местной детворе стало новое мини-футбольное поле с искусственным покрытием на территории Высоковской средней школы. Новый спортивный объект создан по социальному проекту «Bonfesto — детям», который совместно реализуют Туровский молочный комбинат, Белорусская федерация футбола и местные органы власти. С этим событием ребят поздравили председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, председатель Белорусской федерации гандбола Владимир Коноплев, заместитель директора Туровского молочного комбината Наталья Черник. Почетные гости вручили учащимся мячи, спортивную форму и вкусные подарки.

 
 
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8 сентября, Высокое /Корр. БЕЛТА/. Городской поселок Ружаны определен столицей «Дажынак-2019» в Брестской области. Об этом сообщил сегодня журналистам, отвечая на...
 
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