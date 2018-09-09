Логотип Форума регионов Беларуси и России появился на упаковках продукции Могилевщины

Логотип Форума регионов Беларуси и России-2018 появился на продукции предприятий Могилевской области. На упаковке молока предприятия «Молочные горки» разместили второй вариант логотипа — менее официальный.



Фото: TUT.BY

Это не первый случай, когда на стандартную упаковку продукции предприятий области наносят знак о каком-то событии. В частности, на упаковках молочной и хлебобулочной продукции появлялись логотипы «Могилев — культурная столица Беларуси и СНГ», «Дажынак».

Пятый Форум регионов Беларуси и России пройдет 11 и 12 октября в Могилеве, Горках и Шклове. Его посетят Александр Лукашенко и Владимир Путин .

Главным событием Форума будет пленарное заседание на тему «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства».

В программе Форума регионов — цикл официальных и деловых встреч на различных уровнях, в том числе межгосударственные мероприятия руководителей Беларуси и России, заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания России по межрегиональному сотрудничеству, заседание Совета делового сотрудничества.