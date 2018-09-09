|
Логотип Форума регионов Беларуси и России появился на упаковках продукции Могилевщины
10.09.2018 11:42 — Новости Общества | Tut.by
Логотип Форума регионов Беларуси и России-2018 появился на продукции предприятий Могилевской области. На упаковке молока предприятия «Молочные горки» разместили второй вариант логотипа — менее официальный.
Это не первый случай, когда на стандартную упаковку продукции предприятий области наносят знак о каком-то событии. В частности, на упаковках молочной и хлебобулочной продукции появлялись логотипы «Могилев — культурная столица Беларуси и СНГ», «Дажынак».
Пятый Форум регионов Беларуси и России пройдет 11 и 12 октября в Могилеве, Горках и Шклове. Его
Главным событием Форума будет пленарное заседание на тему «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства».
В программе Форума регионов — цикл официальных и деловых встреч на различных уровнях, в том числе межгосударственные мероприятия руководителей Беларуси и России, заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания России по межрегиональному сотрудничеству, заседание Совета делового сотрудничества.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это не первый случай, когда на стандартную упаковку продукции предприятий области наносят специальный знак.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)