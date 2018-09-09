"Видео с вандалами надо показывать по ТВ". В "подземке" в Витебске бьют плитку несмотря на камеры

В подземном переходе в конце Московского проспекта, возле «МакДональдса», зимой 2017 года вандалы разбили около 40 плиток на стенах. Позже там установили камеры наблюдения. Но эта мера мало что изменила: плитку снова бьют.





По данным УВД, повреждение плитки камеры зафиксировали 8 июля. На видеозапись попал неизвестный человек.

Пешеходный переход закреплен за «Гордормостом». По словам его представителя Сергея Тура, предприятие обращалось с заявлениями в милицию, и была информация, что одного из злоумышленников нашли.

К слову, когда в этом году неподалеку от перехода выкопали туи , похитителей оперативно вычислили — именно благодаря видеозаписям с камер наблюдения.

Почему камеры не помогают

Спустя два месяца разбитую плитку в переходе не восстановили.

— Наши строители будут восстанавливать повреждение, — пообещал Сергей Тур. — Плитку нужно на клей брать, немного подрезать. УКС города Витебска выполняет работы в основном по гарантии. Здесь же плитку разбили, поэтому УКС не будет заниматься восстановлением. А такой системы, когда пойманному злоумышленнику дают штраф, и на эти деньги будет проводиться ремонт, — нет. До реконструкции в переходе находились старые люминесцентные светильники, и их часто разбивали. Милиция находила злоумышленника, его штрафовали, высылали справку-счет. Но такого, чтобы восстанавливали повреждение за счет штрафов, — не было.





Сергей Тур считает, что вандалов надо наказывать в том числе и морально:

— Как-то разбили плитку возле электрощитовой. Наш работник нашел на записи, как два молодых человека разбивают ее и корчат рожи перед камерой. Сообщили в милицию. Хочется, чтобы видеозаписи с актами вандализма демонстрировали по телевизору и рассказывали, что за это дают штраф. Может, тогда люди боялись бы и думали.

Недавно в поземном переходе на площади Победы разрисовали стены:

— Просмотрели видеозапись и увидели, как в три часа ночи шла группа людей. Было видно, как они рисовали на стенах. Их лица видны при приближении. На записи есть время и дата, однако найти злоумышленников только по ней непросто, — рассуждает Сергей Тур. — Когда происходят такие случаи, в милиции говорят: «Почему вы не вызвали ППС?». Но плитку могут разбить вечером, а уборщица заметит это только утром…

Кто бьет плитку в переходах

По словам представителя «Гордормоста», повреждают плитку, изрисовывают подземные переходы чаще всего компании подвыпившей молодежи:

— Последний раз были замечены два молодых парня. Они — как десант на чужой территории. Когда переход возле «Марко-сити» восстанавливали, очевидец рассказывала, что молодежь болтала ногами, сидя на парапетах. Кто-то ударил по плитке и разбил ее. Затем вся компания разбежалась.





Велосипедисты как проблема

По словам Сергея Тура, в переходе на Московском проспекте повреждены 4 плитки. В одну из них на выходе, скорее всего, въехал велосипедист.

И это еще одна проблема: велосипедисты в переходе должны катить транспорт рядом с собой, но они предпочитают не останавливаться — и «слетать» с пандуса для колясок. Однажды на глазах у Сергея Тура один из велосипедистов врезался таким образом в пешехода. Пострадавшей женщине вызывали скорую помощь:

— В ГАИ объяснили, что наезд велосипедистом на пешехода — не ДТП. И велосипедисты продолжают «летать» по переходу. И если вдруг им навстречу выбежит ребенок — я не знаю, чем это может закончиться. Пришлось наслушаться многого от велосипедистов-нарушителей. Они и жесты неприличные показывают.

В ближайшее время поврежденную плитку восстановят. Но подобные случаи легче предупредить, просто уважительно относясь к чужому труду.