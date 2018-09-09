ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Начальник Лунинецкого ЖКХ предстанет перед судом по обвинениям в преступлениях против собственности и интересов службы

10.09.2018 11:30 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 10 сентября. Прокуратура Брестской области изучила и направила в суд Лунинецкого района уголовное дело по обвинению начальника местного ЖКХ в преступлениях против собственности и интересов службы.

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, установлено, что обвиняемый с 1 декабря 2010 года по 31 марта 2015 года с использованием своих служебных полномочий завладел деньгами Лунинецкого ЖКХ на общую сумму 10.300 рублей, а с 14 июля 2015 года по 31 августа 2017-го похитил у предприятия еще 10.070 рублей.

Деньги были перечислены в качестве заработной платы и иных выплат на карт-счета его жены и друга, которые ранее были фиктивно трудоустроены в ЖЭС. По указанию обвиняемого они передали начальнику ЖКХ выданные им банковские карточки.

Он же, действуя из личной заинтересованности, при осуществлении функций по приватизации государственного имущества выполнил действия по отчуждению квартиры из государственного жилищного фонда в Лунинце в пользу дочери друга, которая не имела права на приватизацию объекта недвижимости. "Это повлекло тяжкие последствия — причинение ущерба государству в особо крупном размере в сумме более 20.000 рублей", — говорится в сообщении.

Кроме того, обвиняемый с 15 января 2015 года по 31 июля 2016-го получил в качестве взяток от четырех граждан 7.700, 10.000, 1.550 и 12.500 долларов США за решение вопросов о приватизации жилья лицами, которые не имели на то права, и совершение необходимых для этого действий по службе.

Действия должностного лица квалифицированы как хищение путем злоупотребления служебными полномочиями по ч. 3 ст. 210, злоупотребление служебными полномочиями по ч. 3 ст. 424, получение взятки по ч. 2, 3 ст. 430 Уголовного кодекса.

"После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности должностного лица, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласился с уголовно-правовой квалификацией его действий", — говорится в сообщении.

Примененную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 10 сентября. Прокуратура Брестской области изучила и направила в суд Лунинецкого района уголовное дело по обвинению начальника местного ЖКХ в преступлениях...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Ивановском районе в ДТП пострадала пятилетняя девочка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Единство
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
10.09.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика