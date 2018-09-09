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В Ивановском районе в ДТП пострадала пятилетняя девочка
10.09.2018 11:14 — Новости Общества | БелаПАН
Брест, 10 сентября. В Ивановском районе в ДТП пострадала пятилетняя девочка.
Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, это случилось днем 8 сентября в деревне Мохро. 29-летний местный житель, управлявший "Рено-Меган", на перекрестке равнозначных дорог не предоставил преимущество в движении автомобилю "БМВ" и столкнулся с ним. Ехавшая в "БМВ" девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована в Ивановскую центральную районную больницу.
Ребенок находился на переднем пассажирском сидении без детского удерживающего устройства. За рулем "БМВ" была 27-летняя жительница деревни Мохро.
Проводится проверка.
Лариса Шиганова, БелаПАН.
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Брест, 10 сентября. В Ивановском районе в ДТП пострадала пятилетняя девочка. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, это случилось днем 8 сентября в деревне...
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