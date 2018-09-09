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Три человека погибли в ДТП под Новополоцком

10.09.2018 10:24 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 10 сентября. Три человека погибли и двое пострадали в ДТП, которое произошло вечером 9 сентября под Новополоцком.

Как сообщает сайт ГАИ УВД Витебского облисполкома, на дороге Новополоцк — предприятие "Полимир" в 23.50 произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen Transporter и легкового автомобиля Volkswagen Golf.

В результате ДТП оба водителя погибли на месте аварии, пассажиров доставили в больницу. 44-летняя пассажирка Volkswagen Golf скончалась ночью в больнице.

В легковом автомобиле ехали работники "Полимира". На место ДТП выезжали начальник управления ГАИ УВД Витебского облисполкома, следственно-оперативная группа.

По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства аварии выясняются.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 10 сентября. Три человека погибли и двое пострадали в ДТП, которое произошло вечером 9 сентября под Новополоцком. Как сообщает сайт ГАИ УВД Витебского...
 
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