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Кратковременные дожди и до +25°С - погода в Беларуси 11 сентября
10.09.2018 11:51 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 11 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. В ночные и утренние часы в некоторых районах возможен слабый туман. Ветер будет переменных направлений 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит плюс 9-15 градусов, днем - 19-25 градусов тепла.-0-
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10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 11 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
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