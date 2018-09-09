Кратковременные дожди и до +25°С - погода в Беларуси 11 сентября

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10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 11 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. В ночные и утренние часы в некоторых районах возможен слабый туман. Ветер будет переменных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 9-15 градусов, днем - 19-25 градусов тепла.-0-

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